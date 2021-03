Chi è Dayane Mello? Età, altezza, biografia, fidanzati e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e i fidanzati avuti in questi anni. Infine dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Dayane Mello

Nome e Cognome: Dayane Cristina Mello (conosciuta come Dayane Mello)

Data di nascita: 27 febbraio 1989

Luogo di Nascita: Joynville

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Top model

Fidanzato: Single

Figli: Dayane ha avuto una figlia di nome Sofia

Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi, tra essi uno dedicato alla figlia (fonte chiecosa)

Blog: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @dayannemelloreal

Dayane Mello età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Dayane Mello? Sappiamo che la modella è nata a Joynville, a Santa Caterina (Brasile) il 27 Febbraio 1989. La concorrente del GF Vip 5 ha 32 anni. Qual è la sua altezza? È alta 1 metro e 77 centimetri. Il peso corrisponde, invece, 68 kg.

A proposito della sua biografia sappiamo che la Mello ha vissuto un’infanzia davvero molto complessa. da quel che sappiamo infatti suo padre era impiegato nell’esercito brasiliano. Questo lo portava ad essere spesso lontano da casa. La mamma, scoperto di essere incinta di Dayane voleva abortire, ma una volta scelto di tenere la bambina, l’ha abbandonata insieme ai suoi fratellastri.

Così Dayane si è dovuta rimboccare le maniche e svolgere non solo il ruolo di sorella ma anche di madre per i suoi fratelli, vista l’assenza della mamma. Il ritorno a casa del papà, per fortuna, ha riportato stabilità nella vita della giovane.

Ad oggi tra Dayane e sua mamma non vi è alcun tipo di legame e lei non ha alcuna intenzione di cercarla. Successivamente Dayane Mello si è trasferita in Cile e ha dato il via alla sua carriera da modella, che pian piano l’ha portata a farsi conoscere anche nel nostro Paese.

La carriera

Grazie al trasferimento in Cile Dayane Mello ha intrapreso la sua carriera da modella. Pian piano si è fatta largo nel mondo della moda ed è stata contattata dalle migliori agenzie e brand, tra i più famosi al mondo. Ma non solo perché è apparsa anche in alcuni video musicali come quelli di Emis Killa o Will.i.am.

Nel corso della sua carriera la modella ha avuto il piacere di fare diverse esperienze televisive. Prima su tutte Ballando con le stelle e la trasmissione Monte Bianco – sfida verticale. Qui è riuscita ad ottenere la semifinale. A seguito, però, a darle più visibilità è stata L’Isola del Famosi nel 2017, sebbene sia stata eliminata nel corso della seconda puntata.

Dayane Mello, nel corso degli anni, ha avuto anche il piacere di presenziare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma ha scatenato varie polemiche per aver indossato un abito particolarmente osé.

Tra le news più recenti ricordiamo la partecipazione della Mello a Pechino Express. La sensuale brasiliana ha gareggiato con Ema Kovac, ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 e sua collega. Insieme hanno fatto parte della coppia delle Top.

Vita privata: i fidanzati avuti in passato e la figlia

Della vita privata di Dayane Mello sappiamo che ha avuto una relazione con Stefano Sala. Con il modello ed ex gieffino nel 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. Per il bene della bambina hanno continuato a mantenere buoni rapporti, anche dopo la rottura.

Nel corso degli anni le sono stati attribuiti vari flirt, tra cui quello con il calciatore Mario Balotelli, così come Stefano Bettarini nel corso dell’Isola dei Famosi. A seguire Dayane ha avuto una frequentazione con Carlo Gussali Beretta. Attualmente però la Mello è single.

A Luglio 2020 Dayane Mello ha fatto parte della piccola frequentazione tra Gianmaria Antonolfi e Belen Rodriguez: L’imprenditore e Belen erano stati paparazzati a Capri e intenti a scambiarsi un bacio appassionato. Visto l’accaduto, Dayane ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Chi dove diceva di avere una frequentazione con Gianmaria e che nel mentre lui ha iniziato a vedere anche la Rodriguez.

Antinolfi, tra l’altro, avrebbe lasciato Dayane via sms. Per questo poi la Mello ha consigliato a Belen di stare molto attenta, perché a suo dire Antinolfi era solo a caccia di visibilità. Chissà che in questa edizione del GF Vip non si ritorni anche su questa storia.

Di se stessa Dayane dice di essere generosa e sensibile, ma anche molto impulsiva. Tra suoi obiettivi c’è quello di acquistare un appartamento in Brasile per il suo futuro, ma anche per quello di sua figlia.

Dove seguire Dayane Mello: Instagram e social

Chi vuole ha la possibilità di poter seguire la sensuale Dayane Mello sui social. Come? Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Sono presenti anche gli account Facebook (30 mila follower circa) e Twitter, ma quest’ultimo è poco utilizzato.

La concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 pubblica e condivide con i suoi follower tutto ciò che la riguarda. Sono presenti per la maggior parte shooting fotografici e lavori in cui è coinvolta, ma a sprazzi troviamo anche qualcosa circa la sua vita privata, come la foto della figlia Sofia.

Durante la permanenza il profilo sarà gestito da persone di fiducia.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5. Tra i concorrenti, Dayane Mello, che si dice carica ed emozionata di poter affrontare una nuova sfida dopo L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

«Partecipo al reality perché questo è il primo programma che mi permette di mettermi alla prova stando all’interno di una casa. Grazie al programma vuole mettere alla prova il suo carattere. Voglio vincere perché sono sempre stata una guerriera e in ogni cosa voglio arrivare fino in fondo».

Tra le cose che le mancheranno di più c’è senza dubbio il non poter fare yoga di fronte al suo lago. Ha anche detto che sentirà la mancanza di condividere la sua intimità e quotidianità e l’assenza di privacy la spaventa un po’.

Nonostante questo però Dayane Mello ha le idee chiare sul voler far stare bene i suoi compagni d’avventura che sottolinea voler «coccolare un po’ tutti e parlare di tutto»

I concorrenti del GF Vip 5

Al GF Vip 5 Dayane Mello non è l’unica tra i concorrenti a partecipare. Come oramai noto, non entreranno tutti insieme, ma divisi in gruppi di due. Conosciamoli insieme. Partiamo dall’elenco delle donne che troveremo nella casa più spiata d’Italia:

Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 vedremo, invece i seguenti nomi:

Tra gli ultimi ingressi Alda D’Eusanio, squalificata però dopo appena una settimana.

Ad ogni singolo concorrente facciamo il nostro miglior in bocca al lupo per questa nuova avventura al Grande Fratello Vip 5.

Il percorso di Dayane nella casa del GF Vip

Settimana 1

Dayane Mello si sta facendo conoscere al GF Vip sotto un’altra veste. La modella ha parlato di sé e è emerso come in passato abbia avuto un flirt con Mario Balotelli. In generale comunque ha parlato del suo difficile e tormentato passato.

Settimana 2

La modella si è messa particolarmente in luce per aver svelato la strategia del suo ex fidanzato Stefano Sala e lanciato una frecciatina alla moglie di quest’ultimo. Sempre Dayane ne ha avute anche per Giulia De Lellis, Giulia Salemi e Iconize. Infine, durante un party organizzato dal GF, la Mello ha sedotto Francesco Oppini, ora preoccupato per la reazione della sua fidanzata.

Settimana 3

Inizia ad alta tensione la terza settimana di Dayane Mello nella casa del GF Vip. L’ex fidanzata di Stefano Sala ha avuto uno scontro con Francesca Pepe piuttosto acceso. Poco prima della puntata, però, agli utenti del web non è sfuggita una frase pronunciata da Dayane. Il GF però, non ha preso alcun provvedimento. Nel frattempo sempre Dayane e Francesca Pepe hanno dato spettacolo facendo uno spogliarello piuttosto bollente. Durante la puntata del GF Vip Dayane ha rivendicato il suo interesse per Oppini. ma la fidanzata di Francesco non ha troppo gradito, tanto da intervenire più volte, dando anche un avvertimento a Oppini.

Settimana 4

Francesco ha iniziato a nutrire qualche dubbio su Dayane e ha cercato poi un confronto anche con lei. La modella, però, non molla la presa e di tanto in tanto si lascia sfuggire alcune battute, che probabilmente non piaceranno tanto ad Alba Parietti e alla fidanzata di Oppini. Sempre Dayane ha organizzato uno scherzo ai danni di Francesco, il quale non sembra aver gradito. Ma non solo perché, a ridosso della puntata di venerdì 9 ottobre, Dayane ha avuto un battibecco con Stefania, scaturito da Tommaso Zorzi.

Dayane dopo la puntata ha pianto perché non ha ricevuto alcuna sorpresa da parte di sua figlia. Signorini ha lasciato intendere ci fossero delle cose al di fuori che non hanno permesso questo ‘incontro’. Sul web si è così scatenata una polemica contro l’ex Stefano Sala, il quale però si è difeso. Intanto la Mello ha instaurato e consolidato l’amicizia con Adua e le due si sono scambiate un bacio sulle labbra in giardino.

Settimana 5

Nella Casa Dayane ha avuto un acceso diverbio con Stefania, colpevole di essere stata poco vicina a Matilde durante un momento di difficoltà di quest’ultima. Intanto la Mello non ha mai negato l’attrazione nei confronti di Oppini, ma a parlare nuovamente adesso è la fidanzata di quest’ultimo. Il web non ha gradito l’esternazione della Contessa nei confronti di Dayane, intanto proprio quest’ultima ha avuto un battibecco con Guenda. Le due poi hanno avuto modo di riparlarne. Intanto nella Casa potrebbe approdare Stefano Bettarini, vecchia fiamma della modella. A lanciare ulteriori frecciatine a Dayane è Cristina, la fidanzata di Francesco.

Settimana 6

Dopo la puntata del 19 ottobre, Guenda Goria ha negato di aver nominato Dayane Mello (ma il web si è trovato d’accordo con la scelta della figlia della Ruta). Intanto Stefano Sala è tornato alla carica, lanciando nuove accuse contro la sua ex. La Mello è sempre più complice con Adua. Intanto prima della puntata di venerdì 23 Dayane ha scritto una lettera a Francesco.

Salva dal televoto, ha potuto dunque tirare un sospiro di sollievo e proseguire il suo cammino nel reality. Intanto sempre nel corso della puntata di venerdì 23 ha avuto modo di rivedere il suo ex Balotelli, il quale a sua volta ha avuto un incontro con Enock. E proprio durante questo momento che Mario ha fatto una battuta piuttosto infelice nei confronti di Dayane, che ha provocato una dura reazione del web ( di Denis Dosio e non solo). Il calciatore ha poi chiesto scusa e svelato il rapporto con la modella. La Mello ha poi giustificato il comportamento di Balotelli.

Settimana 7

Durante la settimana non si è parlato granché di Dayane, se non per la chiacchierata con Adua, dove ha confermato la presenza di gruppi e di non volerne fare parte, ma anche per non aver gradito l’aereo dedicato proprio alla stanza blu. La Mello infatti ha reagito con un gestaccio. Dopo la puntata del 30 ottobre, Dayane ha avuto una lite accesa con Francesco, che ha sollevato contro di lei forti accuse. Intanto sempre Francesco si è lasciato sfuggire una frase sulla Mello, che potrebbe costargli caro.

La notte di Halloween ha regalato tante emozioni ai ragazzi. Dayane, visibilmente brilla, ha confessato ad Adua di provare dei sentimenti per lei. Nel corso della serata le due si sono scambiate numerosi baci.

Settimana 8

Dayane è venuta a conoscenza di quanto detto da Oppini nei suoi confronti. Dopo la puntata del 2 novembre, la Mello si è scagliata contro Francesco. Delusa, teme possa passare un’immagine di lei sbagliata. Lui ha provato a chiarirsi, ma con scarsissimi risultati. Avranno modo di riparlarne?

La Mello ha organizzato uno scherzo hot con Adua, grazie all’aiuto di Stefania e Tommaso, ai danni di Brosio. Il tutto è proseguito con una finta lite tra la Orlando (difesa da Zorzi), Dayane e Adua!

Intanto durante il pranzo, Dayane per sbaglio ha utilizzato del limone che ha fatto allergia a Pierpaolo. Il web si è diviso.

Con l’ingresso in Casa di Giulia Salemi, è tornata a galla una curiosità del passato che lega la nuova gieffina a Dayane. E proprio nel corso della puntata del 6 novembre, la Mello ha avuto il fatidico scontro con Bettarini, conclusosi (a sorpresa) con un abbraccio. Dayane si è poi sfogata in lacrime il giorno successivo perché teme possa passare una brutta immagine di lei fuori. Ad attaccare la Mello ci ha pensato la fidanzata di Bettarini così come l’ex suocera e madre di Stefano Sala.

Dayane ha nutrito dei dubbi sull’interesse di Oppini nei confronti di Tommaso. Questo ha provocato una dura reazione di Francesco, con un chiarimento poi tra Zorzi e il cronista. per non farci mancare nulla questi ultimi, a loro volta, hanno aizzato Adua ad allontanarsi da Dayane. Ciò ha mandato totalmente in crisi la Del Vesco che, a sua volta, ha avuto un confronto con Mello, portandole al chiarimento.

Settimana 9

Intanto è spuntato un vecchio video che vede protagonista la vecchia frequentazione tra Dayane e Bettarini. E proprio dopo la puntata, Dayane ha rivelato la sua verità sul flirt con Bettarini.

Intanto nella mattinata del 10 novembre, Dayane e Adua hanno ricevuto un aereo dai propri fan. Le due sono rimaste davvero molto felici.

Dayane ha avuto un chiarimento con Francesco. Tommaso è rimasto deluso dal comportamento del suo amico. La Mello ha avuto modo, con un suo discorso successivo, di ottenere consensi da parte di Zorzi e della Orlando. Nonostante tutto, però, il rapporto tra Dayane e Oppini è sempre più distaccato.

Nel corso della puntata di venerdì 13 novembre, Dayane ha avuto uno scontro con Elisabetta proprio a causa di Oppini, che nel frattempo non risparmia l’ennesima uscita infelice contro la Mello. Ad intervenire e redarguirlo, Giulia.

Tra l’altro Dayane ha avuto una lite anche con Tommaso per poi tornare ad attaccare duramente la Gregoraci. La Mello ha avuto anche una discussione con Rosalinda, ma le due fortunatamente hanno chiarito.

Settimana 10

Dayane Mello ha avuto modo di spiegare la sua posizione in merito alle liti della settimana. Durante la puntata del 16 novembre Alfonso Signorini ha tirato in ballo l’ex della modella, Carlo Gussalli Beretta (attuale fidanzato della De Lellis).

Al termine della messa in onda Dayane si è detta felice dell’ingresso di Giacomo Urtis, suo grande amico, ma ha chiesto anche ad Elisabetta di avere un confronto con lei.

Come previsto Dayane e Elisabetta hanno avuto un faccia a faccia. Le due hanno in parte chiarito. Vedremo se il loro legame riuscirà a tornare come prima. La Mello si è detta molto dispiaciuta e le ha chiesto scusa. Sicuramente un bel modo di mettere da parte le incomprensioni.

Insieme alla sua amica Rosalinda, Dayane ha ricevuto un bellissimo aereo dai fan: “Rosmello insieme è più bello”. Il fidanzato della Cannavò ha parlato del forte legame tra l’attrice e Dayane.

La Mello oltre ad aver parlato dell’ex Carlo Beretta (ha anche scoperto grazie al gossip di Urtis che ha una relazione con la De Lellis), ha rivelato quando ha trovato una sua amica a letto con un suo ex. Non solo. Selvaggia ha parlato con lei male di Elisabetta Gregoraci. Da dire che la modella brasiliana è stata molto diplomatica e non ha dato contro alla conduttrice, anzi sembrava piuttosto infastidita dalle insinuazioni della Roma. Tra l’altro Dayane Mello ha risposto anche ad una domanda hot di Giacomo Urtis.

Dayane si è molto arrabbiata con Enock per la nomination ricevuta. La Mello si è sfogata duramente. Tra l’altro sempre la modella ha avuto uno scontro animato con Rosalinda. Fortunatamente hanno chiarito dopo qualche ora.

Dopo essere stato eliminato Massimiliano Morra ha espresso il suo giudizio su Dayane e sul comportamento di Rosalinda nei confronti della modella. Intanto il legame tra le due è sempre più profondo. La modella brasiliana e la sua amica attrice hanno messo in dubbio il comportamento di Francesco Oppini nei confronti di Tommaso Zorzi.

Settimana 11

Alcune prove dimostrerebbero come la mamma dell’ex Carlo Beretta versi dei soldi per inviare gli aerei a Dayane. Intanto quest’ultima, ignara di tutto, prosegue il suo percorso nel reality.

Nel corso della settimana ha messo in guardia Rosalinda da Stefania, ma è stata protagonista anche di momenti diventati già iconici. La modella infatti mentre ballava ha distrutto una sedia e in veranda, mentre chiudeva la vetrata, ha spaccato il vetro.

Intanto il prolungamento del programma sta iniziando a pesare anche a Dayane Mello, che ha manifestato l’idea di voler lasciare, mandando in piena crisi Rosalinda. Le due nel frattempo continuano a scambiarsi segni d’affetto importanti.

Settimana 12

Dayane ha difeso Rosalinda da una discussione con Elisabetta Gregoraci. Da dire che proprio quest’ultima l’ha tirata in ballo e dunque la Mello si è sentita in dovere di intervenire per una doppia ragione.

Nello scontro tra Elisabetta e Giulia, Dayane si è schierata dalla parte di quest’ultima. Questi continui battibecchi tra Dayane e Elisabetta hanno provocato una lite in settimana. Tra l’altro la modella ha anche attaccato gli autori e ha dichiarato di sentire la necessità di poter parlare con qualcuno della sua famiglia. Sembrerebbe che il GF abbia pensato a questa sua richiesta ed è presto previsto un regalo per lei!

Intanto proprio Elisabetta ha insinuato dei dubbi in Andrea Zelletta. Secondo la Gregoraci infatti Dayane e Rosalinda hanno sparlato della fidanzata dell’ex tronista. Cosa smentita dalla Cannavò.

Dayane ha conquistato l’immunità con il 38% di preferenze. Nel corso della puntata di venerdì 4 dicembre, però, ha deciso di abbandonare il gioco. Solo grazie alle parole di Antonella Elia (che come opinionista la supporta) e la telefonata con i familiari, sono riusciti a convincerla.

La Mello ha difeso la sua amica Rosalinda dai dubbi riportati alla luce da Stefania. Durante la settimana Dayane è stata protagonista anche di due incidenti hot nel giro di poche ore. Nel corso della festa a tema del sabato, invece, Dayane ha interpretato il ruolo di Janis Joplin e si è divertita insieme agli altri vipponi.

Settimana 13

Prima del suo ingresso al GF Vip, Samantha de Grenet ha parlato di Dayane Mello e ha fatto chiarezza sulla lite che ci sarebbe stata tra loro. La conduttrice sembra propensa al chiarimento. Vedremo come andranno le cose tra loro a partire dall’11 dicembre 2020, quando la showgirl farà il suo ingresso nella Casa.

A far molto discutere in questa settimana è la presunta bestemmia pronunciata da Dayane. In realtà si tratterebbe di un errore. La modella non ha mai commesso alcuna scorrettezza, ma ha solo detto ‘Che foto madonna’, commentando lo scatto presente nel microfono di Malgioglio. La frase è stata in qualche modo modificata da qualcuno per far sì che passasse come imprecazione. Da prassi comunque il GF si è premurato di riascoltare l’audio.

Anche in queste giornate è proseguito l’astio tra Stefania Orlando e Dayane Mello, tra frecciatine e battute. Nonostante questo le due hanno apparentemente chiarito le loro divergenze, anche se con qualche riserva. Tra le altre cose, Dayane non ha gradito uno scherzo notturno, ha litigato con Selvaggia per poi risolvere dopo diverse ore con un abbraccio. Venerdì 14 dicembre Dayane ha ricevuto un bellissimo aereo (in coppia con Rosalinda) dai fan, ma anche uno da sua figlia Sofia in collaborazione con i suoi ammiratori.

C’è stata, a causa di un gioco, una lite tra Dayane e Giulia, a prendere le difese della Mello ci ha pensato Sonia, la quale a sua volta ha discusso con la Salemi.

Dayane intanto ha ammesso di sapere di avere il supporto dai fan del Brasile.

Settimana 14

Una settimana particolarmente intensa per le Rosmello. Dayane e Rosalinda sono state protagoniste di numerosi alti e bassi. Ci sono state discussioni che le hanno portate ad allontanarsi, anche per via della gelosia di entrambe. Rosalinda ha anche ammesso di sentirsi trascurata dalla Mello.

Tra l’altro, esattamente come avvenuto a Halloween (quando Dayane ha detto di essere innamorata della Cannavò), ora le parti sembrano essersi invertite, anche se Rosalinda si è ripresa dicendo si tratti solo di amicizia. Ma chi vivrà vedrà!

Intanto alcuni utenti del web sono convinti che in magazzino tra Dayane e Rosalinda sia successo qualcosa. A svelare come sono andate le cose è stato Cristiano Malgioglio.

Settimana 15

Una frase di Dayane a Rosalinda ha fatto infuriare alcuni utenti del web. Le due comunque si sono chiarite sulla questione e sono sempre più unite tra loro. Intanto dopo l’ennesima nomination, Dayane è risultata la preferita del pubblico, classificandosi prima. Alle sue spalle Tommaso. I due si sono ricambiati la nomination, ma l’influencer non sembra aver gradito.

La nomination di Rosalinda contro Sonia ha compromesso il rapporto tra le Rosmello. Le due solo in un secondo momento si sono chiarite (nel corso della vigilia di Natale) dove è scattato anche un bacio tra loro. Il rapporto tra Dayane e Rosalinda è sempre più solido. Durante Santo Stefano a far parlare, invece, è stato il bacio sotto al vischio tra Dayane e Tommaso e quello che la brasiliana si è scambiata con Zenga. Ovviamente si tratta di un gioco anche se i vipponi hanno ipotizzato un reciproco interesse, stoppato da entrambi.

Intanto il GF continua non solo dentro la Casa ma anche fuori. Il marito di Stefania Orlando ha attaccato la modella e Samantha de Grenet.

In chiacchierata con Mario, Dayane gli ha dato alcuni consigli sulle nomination.

Settimana 16

Una battuta fatta da Dayane su Mario (che sembra abbiano fatto anche altri vipponi) non è stata gradita da alcuni utenti.

Dayane ha sganciato una bomba su Natalia e Andrea. Per via di questa storia, diverse ore dopo, vedendo stare male Zelletta, la Mello si è sentita tremendamente in colpa, tanto da minacciare di voler andare via. La modella ha poi chiesto scusa ad Andrea.

Intanto Dayane e Rosalinda si sono trovate di nuovo l’una contro l’altra e il loro rapporto è stato spesso messo in crisi. Fortunatamente le due con il passare delle settimane (complice anche la lontananza per via del cucurio) stanno cercando di riprendere in mano il loro rapporto.

Durante la settimana Dayane ha discusso anche con Giulia, la quale si è lasciata scappare parole dure che hanno fatto clamore. Continuano ancora le polemiche in merito ai voti dal Brasile. Lo staff di Dayane è intervenuto per spiegare questa situazione e difenderla da alcune pesanti accuse.

Sonia da fuori nel mentre ha raccontato cosa è accaduto tra Dayane e Rosalinda la notte del 27 dicembre. La settimana è proseguita con la litigata tra Dayane e Stefania e alcune rivelazioni di Tommaso sulla vita della modella.

Chiacchierando in Casa, Dayane ha spiegato il perché del soprannome di sua figlia Sofia.

Settimana 17

Una frase su Oppini da parte di Dayane è finita nuovamente nell’occhio del ciclone, così come una parola riferita a Rosalinda. Tra le Rosmello, nonostante gli alti e bassi, è comunque ritornato il sereno.

La settimana per Dayane è stata davvero molto pesante. La modella ha rivelato tanto del suo privato. Tra le tante cose ha raccontato quando ha tentato il suicidio. Ma non solo cose brutte. La Mello ha detto di voler realizzare un desiderio del suo amico Giacomo Urtis.

A causa di un gioco durante l’Epifania c’è stato un piccolo battibecco tra Dayane e Tommaso, conclusosi però molto velocemente. Proprio a causa di questo, Dayane ci è comunque rimasta male per alcune frecciatine da parte degli altri coinquilini. Nel corso dei giorni la Mello ha stretto un bel legame d’amicizia con Mario, ma Giulia ha avuto qualcosa da dire. Nonostante gli screzi, sono spuntate delle foto dal passato di Dayane e della Salemi.

Potrebbero esserci, intanto, problemi legali per Dayane fuori dalla Casa, come confidato da lei stessa. Nel mentre per l’ennesima volta il web ha insinuato una bestemmia pronunciata dalla modella, peccato che le cose siano andate diversamente.

Con il passare dei giorni, comunque, Dayane e Tommaso si sono avvicinati e hanno trascorso l’intera festa a tema brasiliano a ridere, ballare e scherzare. Atteggiamento che ha infastidito Stefania, tanto da portarla a litigare con Zorzi. Questo ha portato quindi Dayane ha fare una teoria sul comportamento della Orlando, prendendo le difese di Tommaso. Dall’altra parte del mondo, intanto, i TG brasiliani hanno avuto qualcosa da ridire sui vari attacchi ricevuti sui social e non solo da Dayane. Spunta anche la verità sulle storie pubblicate dal team della modella dove è stata taggata la cantante Anitta.

Settimana 18

Dayane in puntata ha rivisto sua madre attraverso un video messaggio. Parole che hanno incupito la modella. A rispondere per la Mello ci ha pensato suo fratello Juliano.

Cecilia, in nomination così come Dayane, ha chiesto aiuto ai fan della brasiliana per essere salvata, ma chi supporta quest’ultima non sembra essere dello stesso avviso. È emerso anche il presunto gossip che riguarda Allegra e Dayane, sebbene quest’ultima abbia parlato di lei definendola solo un’amica.

A ridosso della puntata Dayane ha avuto una discussione accesa con Pierpaolo.

Il legame tra Rosalinda e Dayane è sempre più solido.

Settimana 19

Dopo essere stata selezionata come una delle possibili finaliste, Dayane ha detto la sua e ha rivelato un retroscena sull’ultima nomination.

Di recente Tommaso e Dayane sono parsi più complici rispetto al resto del percorso. L’ennesimo passo indietro di Zorzi ha lasciato perplessa la Mello, che ha fatto qualche osservazione anche sulla vicinanza dell’influencer nei riguardi di Rosalinda. Ma non solo, perché sempre la Mello non sembra aver gradito alcune attenzioni degli autori riservate a Tommaso. A commentare l’accaduto, che ha scatenato grande clamore, anche Elisabetta Gregoraci. Così come delle parole di Dayane su Zenga.

Ma non tutti sono dello stesso avviso. Una parte di pubblico, infatti, ha preso le difese della modella, tra cui anche Soleil Sorge.

In settimana tra Dayane e Rosalinda vi è stata una discussione, fortunatamente risolta in tempi brevi. Intanto proprio la Cannavò ha confidato di aver fatto un sogno erotico sulla sua amica.

Tra le altre notizie l’abito di Dayane in puntata ha suscitato grande interesse tra i fan!

Settimana 20

Durante lo scontro tra Tommaso e Giulia, Dayane ha preso le difese di Zorzi e ha attaccato i Prelemi. La Mello ha attaccato anche Francesco Monte, dopo un episodio raccontato da Tommaso.

Sui social, nel mentre, il marito di Stefania ha fatto una confessione inaspettata su Dayane. La modella intanto è la prima finalista, sebbene qualche ex vippone non abbia gradito. Il legame tra Dayane e Rosalinda è sempre più forte e a quanto pare anche il fratello della Mello sembra essersi espresso.

Per la puntata Dayane ha indossato un bellissimo abito che ha conquistato il pubblico. Intanto Dayane ha avuto uno scontro con Giulia, poiché gelosa di Rosalinda.

Settimana 21

Dopo la puntata Dayane ha avuto qualcosa da recriminare a Maria Teresa. A punzecchiare Dayane sui social ci ha pensato Selvaggia. La lite tra Tommaso e Giulia ha in qualche modo coinvolto anche Dayane, che si è schierata dalla parte di Zorzi. Durante il suo sfogo Giulia ha spesso attaccato la Mello.

Il fatto principale di tutta la settimana, però, è la morte del fratello di Dayane Mello, a causa di un terribile incidente avvenuto in Brasile. Nella mattinata del 3 febbraio la produzione ha comunicato l’accaduto alla gieffina in un container, come da lei stessa raccontato.

Dayane ha ricevuto ampio sostegno non solo tra i coinquilini, ma anche fuori. Gli ex compagni hanno riservato bei pensieri per lei e nella puntata di venerdì 5 febbraio faranno qualcosa di speciale per mostrarle vicinanza. Visto quanto accaduto la Mello ha potuto parlare sia con la sua famiglia in Brasile, che con il suo ex Stefano Sala e la sua bambina. Sempre a causa della distanza, ha potuto assistere alla veglia funebre tramite videochiamata. A suo sostegno Rosalinda.

Impossibilitata a raggiungere il suo Paese a causa del Covid, ha spinto i suoi compagni a suggerirle di restare con loro in Casa, sottolineando che si sarebbero presi cura di lei. Così ogni protagonista con piccoli gesti e attenzioni si è stretto al dolore della brasiliana.

Maria Teresa, ad esempio, le ha scritto una bellissima poesia. Tra gli altri Tommaso che oltre a regalarle il suo peluche e degli indumenti, le ha chiesto di andare da lui quando usciranno dal programma. Poi Pierpaolo le ha regalato un bellissimo dipinto per Sofia, Andrea le ha donato un porta fortuna, mentre Stefania e Rosalinda le hanno scritto delle commoventi lettere.

Tutti comunque si sono mostrati vicini al suo dolore e stanno cercando di rassicurarla durante i momenti di down. Il fratello Juliano, intanto, sarebbe dovuto essere ospite di Live Non è la d’Urso, ma ha preferito posticipare a data da destinarsi l’intervista.

Settimana 22

Dayane, dopo la morte di suo fratello Lucas, l’ha sognato di nuovo e ha raccontato il fatto ai suoi compagni. Alcuni fan di Stefania hanno urlato fuori dalla Casa anche per la Mello. Un messaggio arrivato dritto al cuore della modella: “Dayane ti vogliamo bene”.

Juliano ha raccontato la dinamica dell’incidente e ha spiegato cosa si sono detti lui e Dayane. Proprio il fratello della brasiliana le ha fatto una sorpresa durante la puntata di lunedì.

Ma non solo bei pensieri per lei, dato che qualcun altro le ha suggerito di stare zitta, ma lei ha replicato duramente. Dayane è rimasta dispiaciuta per la nomination di Tommaso a Maria Teresa (che l’ha scoperto proprio dalla modella).

Tra le rivelazioni di Dayane quella che riguarda Amber Heard. Nel mentre la Mello ha fatto dei progetti sul suo futuro: Dayane infatti sembra intenzionata ad andare a vivere insieme a Rosalinda. Le due si sono fatte una promessa.

In chiacchierata con Samantha, Dayane ha confessato di essere innamorata e di essersi innamorata proprio al GF Vip, senza però rivelare il nome della persona in questione. Intanto durante una conversazione la Mello ha fatto degli apprezzamenti nei confronti di Taylor Mega, che ha replicato sui social.

Gli utenti del web hanno attaccato Dayane per conoscere i risultati del televoto, ma in realtà non è così. Nel mentre la Mello non condivide troppo la situazione che sta vivendo Rosalinda, sebbene continui a restarle accanto. Secondo la Cannavò è tutto dettato dalla gelosia.

Settimana 23

Rosalinda ha nominato Giulia e questo suo comportamento ha fatto arrabbiare Dayane, che si è sfogata.

La Mello si dice molto delusa da Rosalinda (così come suo fratello Juliano) per via di alcune sue scelte, come ad esempio avvicinarsi in modo così insistente ad Andrea Zenga. I fan delle due gieffine sembrano aver preso una posizione in merito, con dei messaggi aerei ben precisi. Qualcuno è andato anche ad urlare fuori dalla Casa.

Dayane si è sfogata in lacrime con Giulia dopo aver parlato con suo papà. Rosalinda ha provato ad avvicinarsi a lei ma, nonostante l’abbraccio le due sono sempre più distanti. Proprio con Giulia c’è stato un bacio durante un gioco del GF.

Intanto la Mello non manca occasione di lanciare frecciatine a Zenga, specie dopo che quest’ultimo non ha risposto ad una domanda dei fan. Dopo il Late Show Dayane ha non solo litigato con Rosalinda, ma ha fatto anche delle confessioni.

Ennesimo incidente hot per Dayane (dopo la puntata), che ha fatto il giro del web. E proprio dopo la messa in onda di venerdì, Pierpaolo ha difeso la Mello a seguito di un gesto fatto da Zelletta.

Tra Dayane e Rosalinda vi è stato un chiarimento, ma la Mello dopo ciò è crollata in lacrime e si è sfogata con Pierpaolo. Proprio a Pierpaolo ha fatto un’altra chiara ammissione.

Ad incuriosire, come sempre, è l’outfit scelto da Dayane per le varie puntate. Intanto la manager di Dayane non ha gradito alcune scelte fatte dal GF. Sebbene non sia grande amica di Stefania, Dayane ha sempre riconosciuto in lei una grande giocatrice e ha fatto un appello al pubblico affinché la voti.

A Live Francesco ha attaccato nuovamente Dayane e Rosalinda.

Settimana 24

Durante la puntata del 22 febbraio 2021, Dayane Mello ha vuotato il sacco, confessando di provare dei sentimenti nei confronti di Rosalinda. C’è da dire, però, che le due ultimamente si sono parecchio distaccate, tanto che Dayane ha deciso di mandarla al televoto (sebbene faccia il tifo per lei).

La decisione ha provocato varie reazioni in Casa e, oltre alla delusione della Cannavò, anche Stefania e Tommaso sono stati molto duri e si sono scagliati contro di lei. A difenderla solo Samantha e Pierpaolo. Entrambi però si sono resi conto, con il passare delle ore, anche a seguito della reazione di Dayane, di aver alzato un po’ troppo i toni e hanno chiesto scusa. Sui social a prendere le parti di Dayane ci hanno pensato Taylor Mega e Soleil Sorge. Non dello stesso avviso Francesco Oppini e Simone Gianlorenzi. Dayane ha avuto modo comunque di spiegarsi sia con Zorzi che con la Orlando.

Dall’inizio del programma ad oggi, Dayane ha conquistato una marea di follower su Instagram. Intanto tra i sostenitori della vippona c’è anche Neymar! Ecco infine come la concorrente ha scoperto dell’inizio di Sanremo il 2 marzo.

L’eliminazione di Rosalinda dalla casa ha comunque destabilizzato Dayane che, nonostante i loro dissapori, si è detta dispiaciuta. Ha un po’ timore di rivederla, ma si dice comunque intenzionata ad avere un confronto con lei: “Non vedo l’ora di rivedere Rosalinda”.

Intanto la Cannavò ha parlato in un’intervista a Chi magazine del loro legame. Se in qualche circostanza ha riservato parole d’affetto, dicendo di aver bisogno di parlare con lei, dall’altra non sono mancate frecciatine. Intanto la Mello si è detta ancora innamorata, ma non ha detto di chi e ha sviato su Rosalinda.

Arrivano le prime proposte lavorative per Dayane: Cristiano Malgioglio (che ha sempre riservato per lei parole d’affetto) ha dichiarato di volerla fortemente nel suo nuovo videoclip, facendo così fede ad una promessa fatta nella Casa.

Dayane ha risolto anche gli ultimi dissapori con gli altri vipponi, riservando per loro parole d’affetto e ricevendone altrettanto, da Tommaso a Stefania, per passare a Pierpaolo e Andrea. La Mello ha festeggiato anche il suo 32 esimo compleanno in Casa. Sarà Dayane a trionfare in questa edizione del reality?

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.