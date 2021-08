1 Dayane Mello insieme al nuovo compagno

La modella Dayane Mello ha fatto ritorno in Brasile per impegni professionali e per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Nelle ultime ore, però, ha pubblicato una foto in cui si mostra molto vicina a un ragazzo. Nell’immagine, che potete trovare anche qui sotto, la vediamo mentre si bacia con questa persona. In molti potrebbero chiedersi di chi si tratta. Scorrendo nei commenti possiamo, quindi, leggere il nome di Alexandre Cunha.

Dayane Mello insieme ad Alexandre Cunha

A riportare la notizia, tra gli altri, anche il profilo Instagram Whoopsie, il quale ha rivelato alcuni retroscena. Pare, infatti, che la modella abbia in passato messo diversi like ai post del collega. Questo quello che si legge nella descrizione:

C’è evidentemente del tenero tra i due visto il bacio sulle labbra che li vediamo scambiarsi. Se si tratta, invece, di una cosa seria o di una semplice frequentazione questo non possiamo saperlo. Bisognerà attendere che sia la modella stessa ad aprirsi sui suoi profili social. Mentre aspettiamo, però, rivediamo perché, poco tempo fa, Rosalinda e Dayane sono state al centro dell’attenzione. Continuate a leggere…