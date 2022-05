1 Nuovo amore per Dayane Mello?

Negli ultimi mesi si è a lungo parlato della vita sentimentale di Dayane Mello. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5 infatti ha fatto discutere il web per via di alcune frequentazioni, che naturalmente non sono passate inosservate. Solo qualche tempo fa la modella è stata beccata al fianco dell’imprenditore Andrea Turino, col quale sembrava ci fosse una grande intesa. Successivamente il settimanale Chi ha parlato dell’avvicinamento ad Alberto Franceschi, ex fidanzato di Alice Campello. Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiate.

Pare infatti che dopo i numerosi gossip sul suo conto Dayane Mello abbia un nuovo amore. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Il portale Whoopsee in queste ore ha beccato la modella per le vie di Milano al fianco del modello Carlo Motta. Ma non solo. Come si mostra dal filmato pubblicato, i due si sono anche cambiati dei baci, segno dunque che potrebbero aver iniziato una frequentazione ufficiale. Questo quanto riporta il portale:

“Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello. Ecco infatti la modella a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più. Con loro, anche gli amici di sempre Giulia Salemi e Matteo Evandro, le cui foto pubblicate sui social hanno fatto subito impazzire i fan che li seguono da lungo tempo”.

Che dunque Dayane Mello abbia finalmente un nuovo amore? Mentre attendiamo di saperne di più, nelle ultime ore la modella è anche finita al centro dell’attenzione mediatica. L’ex Vippona infatti ha deciso di aprire un profilo sul social OnlyFans. Andiamo a rivedere cosa sappiamo in merito e le sue dichiarazioni.