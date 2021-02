1 L’abito di Dayane Mello

Procedono le settimane all’interno della Casa del GF Vip e la finale è sempre più vicina. Dayane Mello, una delle finaliste, come ogni settimane indossa un outfit davvero molto elegante. Questa sera la concorrente, dopo aver vestito un bellissimo completo la scorsa settimana del brand Dolce & Gabbana, questa settimana invece è tornata all’abito. Total black per lei, per un mix di eleganza e sensualità.

Dayane Mello indossa un vestito griffato Bottega Veneta dal costo di 2200 Euro. Ma non solo. Anche le scarpe della modella brasiliana sono davvero molto belle e vi possiamo dare qualche piccolo indizio. Pare infatti che il marchio sia Le Silla e che il costo corrisponda a 545 Euro. A darci tutte le informazioni possibili è Manuel Di Gioia, esperto di moda, che ama condividere con i follower tutte le curiosità sui look dei vipponi della Casa più spiata d’Italia.

Anche l’account ufficiale di Dayane Mello su Twitter ha mostrato un breve video per mostrare come Dayane Mello indossa questo bellissimo abito. Questo è uno dei tanti momenti del pre puntata andato in onda su Mediaset Extra.

Insomma Dayane anche questa settimana stupisce tutti! E a voi che ve ne pare?