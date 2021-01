1 Il tailler di Dayane Mello al GF Vip

Puntata frizzantina questa sera al GF Vip. Come al solito non mancano dinamiche, ma nemmeno i tanti look dei vipponi che, di settimana in settimana, incuriosiscono i telespettatori. A sorprendere questa sera non solo Sonia Lorenzini, ma soprattutto Dayane Mello, prima finalista di questa quinta edizione.

Per questo imperdibile appuntamento infrasettimanale, Dayane Mello infatti ha voluto stravolgere il suo outfit e, invece del solito abito lungo/corto, indossa un bellissimo tailleur firmato Yves Saint Laurent. Di bianco vestita la modella brasiliana ha ottenuto numerosi consensi tra i fan e i telespettatori, che hanno molto gradito la scelta stilistica. Il prezzo della giacca corrisponde a 2690 Euro, mentre invece i pantaloni a 1390 Euro.

Ma non solo, perché rispetto ad altre occasioni, la Mello ha voluto anche raccogliere i capelli, con una riga laterale e uno chignon. Tutti hanno apprezzato e noi non possiamo che condividere!

E voi che ne pensate? Vi è piaciuto il look di Dayane Mello per la puntata del Grande Fratello Vip? Diteci la vostra e continuate a seguirci per altre news e curiosità sul reality di Canale 5.