1 Ecco cosa indossa Sonia Lorenzini questa sera al Grande Fratello Vip 5

È appena iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre tante sono le emozioni che aspettano i nostri Vipponi. Nel mentre in studio sono arrivati gli ex concorrenti, tra cui anche Sonia Lorenzini. Come sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato la casa da più di un mese, tuttavia settimana dopo settimana continua ad essere presente alle varie dirette del reality.

Come ormai sappiamo, sia il pubblico che gli utenti sul web sono sempre molto interessati agli outfit della Lorenzini, che ogni settimana conquistano i telespettatori. Anche questa sera il look dell’influencer non è passato inosservato, ed ha attirato l’attenzione.

Ma cosa indossa questa sera Sonia Lorenzini e quanto costa il suo abito? Nel corso del questa nuova diretta, l’ex tronista ha sfoggiato un bellissimo abito color smeraldo firmato Gibot Roma, che ha un prezzo di 780,00 €!

Anche questa sera Sonia ha stupito il web col suo outfit, che ha già conquistato il cuore del web. Ma quali altre sorprese avrà in serbo per noi l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.