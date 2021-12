La fine dell’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello potrebbe essere vicina. Le due, infatti, secondo quanto riporta anche il profilo Instagram Whoopsie avrebbero smesso di seguirsi sui social:

Su Twitter molti fan si stanno domandando se Rosalinda Cannavò e Dayane Mello abbiano posto definitivamente un punto alla loro amicizia, segnata da alti e bassi non indifferenti. Le due hanno infatti smesso di seguirsi su Instagram e la maggior parte delle foto che le raffiguravano insieme sono sparite dai social. I fan più accaniti stanno avanzando delle ipotesi.

Molti si chiedono infatti come mai Dayane non abbia rilasciato alcuna dichiarazione in merito ai fatti avvenuti nel reality “A Fazenda” – che l’hanno vista vittima di presunte molestie da parte di un altro concorrente, Nego Do Borel – e in più pende l’interrogativo sul motivo per cui sia sparito il “segui” dai rispettivi profili, nonostante a detta dei più la Cannavò sia stata tra le poche a essersi davvero battuta per quanto stavo accadendo alla sua amica. Di fronte a quello che a suo dire è sembrato un mancato pronto intervento da parte di chi avrebbe dovuto mobilitarsi.