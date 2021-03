1 Dayane Mello nel videoclip di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha voluto mantenere una promessa fatta al Grande Fratello Vip a Dayane Mello. Più volte il cantante aveva dichiarato nella Casa più spiata d’Italia di volere fortemente la modella nel suo prossimo videoclip. Dichiarazione che ha emozionato e lusingato la brasiliana, felice di questa grande opportunità.

Libero Quotidiano ha riportato alla luce la notizia e ha informato il pubblico che Cristiano Malgioglio sta lavorando duramente a questo nuovo progetto discografico. Si tratta di un brano che rende omaggio all’America Latina, come riportato da Francesco Fredella sul sito d’informazione. Ecco quanto segue:

«Y Lo Latino’ è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di conoscere bene Dayane Mello. Per la prima volta non ci saranno manzi muscolosi nel video, ma la bellissima Dayane (brasiliana di origine)», si legge su Libero.

‘Ha una bellezza mozzafiato’, ha raccontato Cristiano Malgioglio, che ha incoronato lei come la vincitrice del programma nel corso degli ultimi appuntamenti del GF Vip, sebbene nutra grande stima anche nei confronti di Tommaso Zorzi.

Tra l’altro proprio Cristiano Malgioglio ha fatto sapere come Dayane Mello stia riscuotendo grande successo non solo nel suo Paese, il Brasile, ma si parli di lei anche in Portogallo, Spagna e in altre nazioni del mondo.

Insomma sono in arrivo grandi collaborazioni tra Dayane Mello e Cristiano Malgioglio. Siete pronti a danzare?

Intanto questa sera è in programma la finalissima del Grande Fratello Vip. Chi sarà il vincitore di questa edizione del reality show di Canale 5?