Dayanna Visconti: Sola, incredibilmente insieme

Mentalità aperta, libera da condizionamenti che limitano ogni sua libertà artistica. Dalla prima incisione, Liberate del 2013 Dayanna Visconti, artista colombiana naturalizzata italiana, incide nel 2021 un nuovo album, Otra de mi, e il 15 febbraio è stato lanciato il singolo autobiografico Sola, con musica e arrangiamento di Brayan Jimenez, assistita dal Vocal Coach Dany Escobar e con la cura del video clip di Sara Nazzari.

Il brano, ascoltabile su tutte le piattaforme digitali, racconta la mancata corresponsione di amore, la voglia di mantenere un rapporto, di non farlo sfiorire in un inutile abbandono. Segna il momento di crescita dell’artista transgender, che comunica la propria sofferenza, la sua umiltà nel tentare di ricostruire un sentimento, e allo stesso tempo l’intima e profondamente felicità.

Così scrive e canta “Come ringrazio la vita”, certo, per averla vissuta. Perché amore è vita, e per questo sentimento vale sempre la pena viverla, e insiste “Ti darò un cuore”. E ancora: “Per favore non lasciarmi sola, lascia che sia fatto tutto per te”.

La sua storia sentimentale la fa sentire “Sola”, ma sempre e comunque insieme a noi.

Non ci resta altro che ascoltarla. L’incontro musicale con l’artista è stato un brivido sconvolgente.

a cura di Mario Pavone

Novella 2000 © riproduzione riservata.