Dayanna Visconti e Piergiorgio Cirillo: due artisti per Natale

Collaborazione e rinascita

È uscito da pochi giorni l’ultimo lavoro musicale di Dayanna Visconti e Piergiorgio Cirillo, un duo che ci aveva già deliziato con una hit nel 2017 dal titolo Feliz Navidad in occasione del Natale, e che ha riscosso un ottimo successo.

Iniziamo subito col dire che la collaborazione artistica di Dayanna e Piergiorgio, entrambi performer e vocalist, nasce da una amicizia più che decennale che sorge sui palchi delle night life romane. Da lì inizia questa collaborazione artistica, da cui scaturisce una grande amicizia fraterna, che li porta a lavorare non solo in Italia ma anche in Europa.

Soprattutto, spicca il tour del grande Bob Sinclair, il quale li ha fortemente voluti al suo fianco nel tour Paris By Night, che ha fatto tappa nelle maggiori capitali europee. Ed ora, visto il passato periodo della pandemia, non è un caso che questa cover esca a ridosso di Natale, quasi a voler significare un percorso più luminoso e migliore rispetto a quello che abbiamo passato.

Una canzone quindi di buon auspicio per il futuro.

La nuova cover di Dayanna e Piergiorgio

La cover della canzone che si intitola Santa Claus is coming to town è un evergreen della tradizione natalizia, scritta nel 1932 e che ha avuto fra i suoi numerosi interpreti Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Michael Bublé oltre alla nostra Laura Pausini.

In questa versione a due voci, ricreata e appositamente arrangiata da PeStemusic, si utilizza un mix di inglese e spagnolo proprio per dare un messaggio di fratellanza, unione, amicizia, inclusione fra varie culture.

Il nome di Dayanna è noto grazie alla sua attività artistica. Le sue canzoni affondano le radici nel reggaeton latino-americano, che da noi ha un consistente seguito nelle discoteche e nei locali. Non è un caso che la crescita artistica di Dayanna abbia toccato i filoni del divertimento, passando dall’esperienza circense – nella quale si fa notare nelle pratiche del fuoco – a quelle di vocalist della movida notturna e infine a quella più raffinata di cantante.

Un’artista a tutto tondo, della quale non possiamo non ricordare l’attivismo per la causa LGBT+. Causa di cui ne porta con orgoglio la bandiera all’interno delle numerose manifestazioni, non ultima il grande raduno a Napoli nel maggio scorso.

Spesso ospite di programmi televisivi, Dayanna non dimentica mai di ricordare la propria Associazione per la difesa dei diritti delle persone LGBT+. Caratteristica propria degli animi sensibili, come gli artisti, ineguagliabili nel percepire le difficoltà dei numerosi fan ed inviare al pubblico segnali di ottimismo e di speranza.

La parte maschile è invece affidata ad un noto performer della capitale, Piergiorgio Cirillo, poliedrico artista ben conosciuto nelle notti romane per le sue doti di performer e vocalist, che riesce ad accompagnare e animare le serate delle più importanti discoteche europee (Ibiza, tanto per citarne una).

Autore di numerosi eventi nei più importanti locali della Capitale e non solo, direttore artistico di serate a tema curate nei minimi dettagli, spazia da eventi mondani a party privati. Oltre a esibirsi come performer, approda nella radio nazionale Radio Italia anni ’60, alla conduzione in coppia con il deejay di punta Max Leoni del programma Discoring, all’interno del quale vengono proposte le cover delle maggiori hit di tutti i tempi, arrangiate in stile disco.

La cover e il videoclip

E se è vero che la radio è soprattutto voce, si capisce come i due, Dayanna e Piergiorgio, diano il meglio di loro stessi in questo brano. Si percepisce infatti un fraterno legame, amplificato da una dose di professionalità coltivata in anni di palcoscenico a contatto con un pubblico esigente, che richiede sempre il meglio.

Una professionalità che si avverte anche nel video che accompagna il brano, realizzato dalla videomaker Sara Nazzarri, con la collaborazione di Annarita Morettini, e impreziosito dalle coreografie di Nino Casile, esperto ballerino delle più prestigiose compagnie italiane e straniere, mentre le immagini fotografiche sono a cura di Francesco Accardo.

Un video insomma che ci porta in una surreale atmosfera natalizia e che vuole esprimere gioia e fratellanza, quella stessa che i due artisti possiedono. A tal punto che, ne siamo sicuri, continueremo a sentirne parlare.

a cura di Renato Nunziata

