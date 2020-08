10 curiosità su Daydreamer che forse non conosci

1 Abbiamo raccolto le curiosità più carine e interessanti sulla serie TV turca Daydreamer, con Can Yamen e Demet Özdemir. Pronti a scoprirele?

Grande successo di Daydreamer in Italia, la serie TV turca con Can Yaman e Demet Özdemir trasmessa nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Lo show sta appassionando tutti grazie alla storia d’amore tra Can e Sanem e anche ai momenti più divertenti che vedono protagonisti i vari personaggi.

Ma Daydreamer nasconde anche molti aneddotti e curiosità che valgono la pena di essere raccontati. Ne abbiamo raccolti alcuni e in questo modo scoprirete non solo qualche segreto della serie, ma anche proprio della Turchia e della sua tradizione.

Titolo originale vs traduzione

Il titolo originale della serie TV turca con protagonisti Demet Özdemir e Can Yaman è Erkenci Kus, la cui traduzione sarebbe Uccello del mattino.

Perché in italiano il titolo è diventato Daydreamer invece di prendere la traduzione corretta? Secondo quanto detto a suo tempo da Dagospia, il motivo sarebbe legato al doppio senso di questa parola.

Secondo queste indiscrezioni, Mediaset aveva paura che si potesse cadere nei doppi sensi e nella facile ironia. Quindi si è optato per un titolo completamente diverso, anche se il sottotitolo riporta all’albatros.