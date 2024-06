Geolier compra una lussuosa villa a Pozzuoli: il costo vi farà mancare il respiro

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Geolier ha acquistato una villa lussuosa a Pozzuoli e sicuramente tutti i fan sono curiosi di scoprire quanto costa e coma è fatta. Ecco tutte le informazioni che abbiamo recuperato.

Il costo della villa di Geolier

Geolier ha ricevuto grande fama e notorietà, nonostante tutte le polemiche, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Ovviamente stava già scalando le classifiche, ma la partecipazione alla kermesse musicale gli ha regalato un pubblico molto più ampio. Non sorprende, quindi, che abbia acquistato una villa lussuosa situata nella sua terra natia.

Il rapper ha deciso di comprare casa a Pozzuoli e si trova all’interno del parco privato su Via San Gennaro Agnano. Tramite Fanpage sappiamo che l’abitazione è composta da tre piani collegati da scale a chiocciola. L’interno presenta delle parenti del tutto bianche e il salone con una cucina open space circondata da ampie vetrate.

Tra le altre stanze troviamo anche quattro camere da letto, sette bagni, una palestra, una sauna in stile finlandese e una zona relax con idromassaggio. La superficie della villa è di 400 metri quadrati, mentre lo spazio esterno si estende per 1500 metri quadrati, che include anche giardini e terrazze panoramiche.

Ovviamente tutti i fan si chiedono quanto costa la villa comprata da Geolier. A quanto pare il prezzo si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro. Per adesso non esistono immagini della casa che il rapper ha pubblicato sui social, di conseguenza dovremo aspettare per capire come l’arrederà. Noi ovviamente vi terremo informati come al solito.

Tutti i fan saranno sicuramente curiosi, così come non vendo l’ora di poter ascoltare nuove canzoni del loro artista preferito. Tra gli ultimi singoli possiamo menzionare per esempio la collaborazione con Ultimo, all’interno del cui video in molti sembrerebbero aver individuato una frecciatina al Festival di Sanremo.