1 Deddy insieme a Mariasole Pollio

Lo scorso anno Deddy, all’interno della scuola di Amici, ha avuto una relazione con la ballerina Rosa Di Grazia. Questa, però, una volta terminato il loro percorso nel talent è terminata. In un primo tempo i fan non erano sicuri di come stessero andando le cose tra loro, almeno fino all’annuncio ufficiale sui social. Più volte i loro follower hanno sognato e pensato a un ritorno di fiamma, ma purtroppo non è mai successo. Anzi, sembrerebbe che adesso il cantante abbia un’altra ragazza in testa.

Secondo quanto riporta Amedeo Venza su Instagram, come possiamo vedere dalla foto qui sotto, parrebbe che l’ex di Amici sia andato a cena con Mariasole Pollio. Questo quanto si legge:

Svelato l’arcano! Deddy ultimamente è spesso con Mariasole Pollio (che non so manco chi sia). Comunque, poco fa entrambi hanno postato la foto mentre erano in un ristorante, fatalità lei l’ha tolta mentre Deddy no…! Vabbè, a me questa Marialuna sembra una in cerca di visibilità… Giusto qualche mesetto di notorietà, dato che nel mondo del gossip non la conosce nessuno.

Per chi non la conoscesse, Mariasole Pollio l’abbiamo vista di recente nella trasmissione Battiti Live accanto a Elisabetta Gregoraci. Il suo esordio, però avviene su YouTube. All’interno del suo canale, infatti, parla della sua vita quotidiana e le sue piccole avventure. Nel 2011, poi, entra nel cast di Don Matteo con il ruolo di Sofia, per poi recitare nel film Se son rose di Leonardo Pieraccioni. Pubblica anche un libro intitolato “Oltre“.

Qualche tempo fa sembrava avere un flirt con Giovanni Antonacci, figlio del celebre Biagio Antonacci. Adesso, però, sembra che le cose siano cambiate e sia legata a Deddy. Si tratta di un nuovo amore che sta sbocciando o di una semplice amicizia? Lo scopriremo solo con il tempo. Continua…