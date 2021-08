Deddy e Rosa si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici nell’edizione 20. La scintilla è scattata in fretta e per tutto il percorso sono stati molto uniti. I problemi, però, pare abbiano avuto inizio una volta terminato il talent. La ballerina, infatti, aveva annunciato la rottura con un post su Instagram:

Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a ‘ricominciare da me’.