1 Le lacrime di Deddy per Rosa

La puntata di questa sera di Amici ha visto al ballottaggio finale due alunni che hanno iniziato una relazione proprio tra le i banchi della classe del talent di Canale 5. Stiamo parlando di Rosa e di Deddy, il quale è scoppiato in lacrime dopo aver scoperto che la fidanzata sarebbe stata eliminata. I due, infatti, hanno dovuto competere l’uno contro l’altro nello scontro alla fine.

Un momento emozionante che ha colpito tutti a casa. I due ragazzi hanno versato molte lacrime. Uno dei due sarebbe uscito e questo era un dolore troppo grande, in quanto significava dividersi per diverso tempo dopo essere stati a contatto per parecchi mesi. Qui sotto, infatti, possiamo vederli con le lacrime agli occhi. Lui si sta esibendo e dedica la canzone proprio a Rosa, andandole incontro e sorridendole. Qui sotto, quindi, il video.

Deddy, però, è scoppiato in lacrime una volta tornato in casetta. Qui, insieme, hanno aspettato il verdetto da parte di Maria De Filippi. Hanno pianto, si sono scambiati parole d’affetto e si sono tenuti stretti. Tutto fino a quando la voce della conduttrice non ha tentato di consolarli, ripetendo che le cose non finiscono con Amici, ma iniziano da lì. Ha poi dato il verdetto: Rosa è la seconda eliminata della puntata. I ragazzi hanno pianto ancora, il cantante con la testa appoggiata contro il muro, la ballerina sulla sedia con la testa fra le mani.

Continuate a seguirci per tante altre news.