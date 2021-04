1 Eliminati terza puntata Amici 20

Siamo arrivati alla terza puntata del Serale di Amici 20, in onda su Canale 5 sabato 3 aprile. Il talent show di Maria De Filippi sta entrando nel vivo e anche in questo appuntamento gli eliminati sono stati due. Dopo Gaia ed Esa nella prima puntata, è toccato ad Ibla e Leonardo nella seconda. Chi sono stati quindi gli eliminati della terza puntata? Questa volta è toccato a due ballerini.

Il nuovo Serale è iniziato dal sorteggio della squadra che doveva iniziare e, a differenza delle prime due puntate, è stata selezionata quella formata da Arisa e Lorella Cuccarini che ha sfidato il team formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A vincere sono state le due professoresse che hanno nominato per l’eliminazione Enula, Sangiovanni e Tommaso. Il primo ad essere eliminato è stato il ballerino Tommaso.

A questo punto, nella seconda manche, la squadra Arisa-Cuccarini ha deciso di sfidare di nuovo il team Zerbi-Celentano. E di nuovo hanno vinto, un po’ tra l’indignazione generale nei confronti dei giuici. Ad essere nominati questa volta sono stati Serena, Deddy e Sangiovanni, a rischio eliminazione è andato Deddy.

Per la terza manche di Amici 20 le vincitrice hanno questa volta sfidato la squadra formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ma è andata loro male. Quest’ultime, infatti, hanno vinto e hanno mandato in nomination Martina, Rosa e Tancredi. I giudici hanno scelto di mandare al ballottaggio con Deddy la ballerina Rosa.

Come ormai avviene per ogni puntata, Maria De Filippi ha mandato tutti i ragazzi in casetta per attendere lì il nome dell’eliminato. Considerando che al ballottaggio c’era una coppia, ci sono stati momenti di grande commozione. Alla fine il secondo eliminato è stata Rosa (della squadra Arisa-Cuccarini) che ha quindi dovuto abbandonare il programma.

