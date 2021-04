1 La reazione di Rosa per Deddy

Come sappiamo all’interno della scuola di Amici 20 è nato l’amore tra Rosa Di Grazia e Deddy. A poco a poco infatti la ballerina e il cantante si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiato un sentimento vero e autentico. Tuttavia solo due settimane fa l’allieva di Lorella Cuccarini è stata eliminata dal programma ed ha così dovuto lasciare non solo la scuola, ma anche il suo fidanzato. Il cantante nel mentre i primi giorni si è letteralmente disperato per l’uscita di Rosa e in più occasioni è scoppiato a piangere, affermando di sentire la mancanza della ballerina.

Nel mentre Deddy prosegue il suo percorso all’interno della scuola, e solo qualche ora fa, come abbiamo visto nell’ultima puntata del daytime, si è concesso qualche momento di svago insieme ad Alessandro. I due sono così rimasti a petto nudo, mettendo a paragone i loro fisici e scherzando insieme. Naturalmente sui social l’accaduto non è passato inosservato e poco dopo è arrivata la reazione di Rosa Di Grazia. Con una serie di Instagram Stories la ballerina ha svelato di aver visto il suo fidanzato semi nudo, apparendo un po’ infastidita dalla situazione. A quel punto, naturalmente con ironia, l’ex allieva del talent ha affermato:

“Si, ho visto. Ovviamente a Rosa non sfugge nulla. Io lo sto aspettando, poi faremo un bellissimo incontro e vedremo chi l’avrà vinta”.

Deddy si spoglia ad Amici: ecco la reazione di Rosa! pic.twitter.com/JzE27olFnZ — disagiotv (@disagio_tv) April 16, 2021

Nel mentre in molti attendono con ansia il momento in cui Rosa e Deddy si riuniranno. Solo qualche giorno fa intanto proprio la Di Grazia ha speso bellissime parole per il suo fidanzato, svelando anche chi vorrebbe alla vittoria di Amici 20. Rileggiamo le sue dichiarazioni.