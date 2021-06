1 Il nuovo video di Deddy

Da quando ha terminato la sua esperienza ad Amici 20, Deddy è stato letteralmente travolto dal successo. Il cantante infatti dopo aver pubblicato il suo primo EP, Il Cielo Contromano, sta scalando le classifiche italiane, e le sue canzoni sono ormai diventate delle vere hit. Nel mentre però l’ex allievo del talent è anche finito al centro del gossip e del pettegolezzo per via della fine della relazione con Rosa Di Grazia, nata proprio all’interno del programma. Dopo essere stati schivi e misteriosi per settimane, alcuni giorni fa la ballerina sui social ha confermato la rottura, affermando:

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”.

Qualche ora fa tuttavia è accaduto qualcosa che ha attirato nuovamente l’attenzione. Nella giornata del 29 giugno infatti Deddy ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, La Prima Estate, che come in molti sapranno è dedicata proprio a Rosa Di Grazia. I fan a quel punto hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato, e che ha fatto a lungo discutere. Proprio il 29 giugno infatti la ballerina ha festeggiato il suo compleanno, e così alcuni utenti sui social hanno ipotizzato che il cantante avesse scelto proprio quella data per rilasciare il suo video, come sorta di regalo alla sua ex fidanzata!

Si tratta tuttavia solo ed esclusivamente di ipotesi del web, e non è detto dunque che la scelta di Dennis sia legata a Rosa. Nel mentre qualche giorno fa si è anche mormorato che l’artista stesse frequentando una tiktoker. Rivediamo cosa è accaduto.