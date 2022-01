1 L’interesse di Delia Duran per Gianluca

Delia Duran e il rapporto con Alex Belli è in crisi. La moglie ha detto di non farcela più e in queste ultime ore gli ha detto addio togliendosi la fede e affermando:

Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca**o perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i cogl**ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Sole basta non è il Santero. Nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via.

Nel mentre Delia Duran aveva dichiarato, parlando con Nathaly, che le piacesse nessuno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nemmeno tra i nuovi arrivati. Pare, però, abbia cambiato idea qualche ora più tardi. Come possiamo vedere in un video diffuso sul web (QUI il link) ha in realtà ammesso di provare interesse verso Gianluca Costantino, uno dei recenti ingressi:

Però mi piace, c’è un bel feeling. Nel senso, fisicamente non è il mio tipo. Però anche se ci ho parlato poco… Non so, ha un bel sex appeal. Te lo giuro. Però non è il mio tipo. Lo sento a pelle. Io sono così

Come andrà avanti questa storia tra Delia Duran e Gianluca Costantino? Lo scopriremo prossimamente. Già ieri sera hanno ballato insieme e si sono dimostrati molto affiatati. Vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo andiamo a rivedere la reazione di Soleil nel momento in cui ha scoperto che Delia si è tolta la fede. Continuate a leggere…