Chi è Gianluca Costantino? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Conosciamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su chi è Gianluca Costantino, tra i concorrenti del GF Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social.

Partiamo dalla biografia. Quanti anni ha e qual è la data di nascita di Gianluca Costantino, concorrente del Grande Fratello Vip 6?

Dalle informazioni raccolte il personal trainer Gianluca è nato nel 1988 (non abbiamo la data completa e dunque non sappiamo con certezza il suo segno zodiacale) a Genova e la sua età dunque è di 33 anni.

Purtroppo non abbiamo i dati di altezza e peso del modello.

Continuiamo a scoprire chi è Gianluca Costantino attraverso la sua vita privata…

A proposito della vita privata di Gianluca Costantino non sappiamo nulla al momento. Possiamo dire che è molto legato alla sua famiglia e nel corso degli anni si è spostato in varie città, da Genova a Roma o ancora Milano. Molti di questi viaggi legati anche al suo lavoro.

Non siamo in grado di dirvi, quindi, se ha o meno una fidanzata oppure se sia single. Ma non appena ci saranno informazioni, però, non esiteremo a farvelo sapere.

Sbirciando sul suo profilo Facebook personale abbiamo scoperto che vive a Genova e che tra le lingue conoscere l’inglese e il francese. E ancora siamo in grado di dirvi che ha un french bulldog di nome Tyson.

Vediamo, invece, se c’è modo di poterlo seguire su Instagram e sui vari social network.

Chi volesse restare in contatto con Gianluca Costantino e conoscerlo meglio, ha modo di farlo tramite i social ufficiali del ragazzo.

Oltre a un profilo Facebook privato, il modello ha anche un account Instagram ufficiale, dove conta oltre 22,5 mila follower. Poco prima del suo arrivo nella Casa del GF Vip Gianluca ha chiuso la sua pagina, ma comunque poco prima che già avvenisse abbiamo notato alcune delle sue pubblicazioni.

Su Instagram Gianluca Costantino nel corso degli anni ha postato diverse immagini dove mostra il suo fisico scolpito. Il gieffino infatti ci tiene alla cura del suo corpo e lo tiene in costante allenamento.

Cosa conosciamo a proposito della carriera di Gianluca Costantino? Possiamo dirvi con certezza che il ragazzo non ha alcuna esperienza nel mondo della televisione e il Grande Fratello Vip è la sua primissima apparizione.

Leggendo la biografia dei social abbiamo scoperto che Gianluca è Laureato in economia e finanza in mercati finanziari, ma anche consulente finanziario e assicurativo. Nella vita fa anche il personal trainer (persino online). Tra l’altro Costantino è anche modello e testimonial di una nota campagna di intimo con DSquared2.

Qualcuno su Google ha spesso digitato la parole “Uomini e Donne“, accanto al nome di Gianluca Costantino e probabilmente ci si sarà domandati il perché non compare alcun risultato. Molti hanno pensato potesse aver preso parte nel ruolo di corteggiatore, ma in realtà non è così.

E allora qual è il motivo? In realtà una ragione ci sarebbe. Il modello, infatti, è grande amico di Alessandro Basciano, che in passato è stato ex corteggiatore del dating show. Ecco il perché di questa curiosa associazione. Sicuramente scoprire che Gianluca è stato scelto come concorrente renderà felice Alessandro.

A programma già avviato a fare il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6 è Gianluca Costantino. Fortemente voluto dagli autori e da Alfonso Signorini (al suo fianco nel ruolo di opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) il 28 gennaio 2022 il personal trainer ha modo di farsi conoscere meglio dal grande pubblico di Canale 5.

Ecco il comunicato pubblicato dalle pagine social del programma: “Vi avevamo promesso grandi novità e il GF Vip non delude mai! Gianluca Costantino è il primo nuovo concorrente che questa sera varcherà la Porta Rossa!”.

Già da tempo si vociferava il suo arrivo nel reality show e diversi siti, tra cui TV Blog, avevano confermato la sua presenza, ora annunciata anche dallo stesso Grande Fratello.

Ma chi sono tutti i concorrenti che sono stati protagonisti e sono tutt’ora in corsa per la vittoria finale del GF Vip 6? Rivediamoli insieme nella lista.

Il 14 settembre 2021 su Canale 5 ha fatto il suo ritorno il Grande Fratello Vip 6. Anche in questa edizione Alfonso Signorini ha scelto personalità con caratteri forti e decisi. Ma ricordate tutti i concorrenti che sono entrati nella Casa in questi mesi, chi è stato eliminato, squalificato o ha deciso di interrompere il proprio percorso?

Qui di seguito l’elenco completo di tutti i protagonisti del GF Vip 6. Partendo però dalle donne della Casa più spiata d’Italia:

Ma non solo loro. A seguire conosciamo tutti gli uomini che, insieme a Gianluca Costantino formano il cast maschile del GF Vip 6.

Tra loro si nasconde senza dubbio il vincitore del Grande Fratello Vip 6. Gianluca Costantino riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e dei coinquilini della Casa? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto vediamo quello che è il percorso del modello nel reality.

In data 28 gennaio 2022 al Grande Fratello Vip 6 fa il suo ingresso Gianluca Costantino. Di sicuro il personal trainer attirerà l’attenzione delle donne della Casa (e non solo). Scopriamo qualcosa di più a proposito del suo percorso, seguendo passo passo gli eventi.

