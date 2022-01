1 Delia rifiuta di collegarsi in studio: la reazione di Alex

Come ben sappiamo presto Delia Duran diventerà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il suo ingresso è previsto infatti per la puntata di venerdì 14 gennaio. Intanto ieri, come vedremo di seguito, Delia si è collegata in studio con Alfonso Signorini e ha avuto una discussione con il marito Alex Belli e tra loro sono volate parole grosse e lei è parsa ancora molto risentita.

Prima di terminare la puntata il conduttore ha chiesto a Delia Duran di fare un ultimo collegamento, prima del prossimo appuntamento, dove varcherà la Porta Rossa. Lei, però, ha rifiutato. A spiegarlo è stato proprio Signorini in studio, che ha fatto anche sapere come anche Alex Belli abbia avuto una reazione, lasciando lo studio:

“Allora bentornati. Vi do questo scoop in diretta. Intanto avevamo chiesto a Delia di intervenire per salutarla, perché dovevamo fare il collegamento con lei. Ma Delia è incavolata nera e non vuole assolutamente essere presente in trasmissione. La poltrona di Alex è vuota”, ha detto Alfonso Signorini, per poi chiedere a Biagio D’Anelli se conoscesse i motivi di questa scelta. Quest’ultimo ha spiegato: “È fuori. Non vuole entrare…eh”.

Così Alfonso Signorini ha spiegato la situazione tra Alex Belli e Delia Duran…

Questa sera una news flash dopo l'altra: Delia è molto arrabbiata… nel frattempo, Alex ha abbandonato lo studio. #GFVIP pic.twitter.com/umyFM4QuE1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2022

Poco dopo Alex Belli ha fatto ritorno in studio e ha spiegato cosa è successo. Alfonso Signorini gli ha chiesto: “Ma dov’eri? Perché non volevi più venire in studio? Cosa c’entriamo noi?”. Così l’attore ha precisato: “In verità ero fuori, poi vabbè ho sentito questa cosa e… No ero dietro le quinte. Ho sentito questa cosa e a questo punto ho detto ‘vabbè non entro nemmeno'”. A seguire Alfonso Signorini gli ha fatto sapere che Delia Duran è davvero molto arrabbiata con lui e non vuole più sentirlo o vederlo. Lui ha quindi preso atto di questa decisione.

Ma cosa succederà adesso? Intanto andiamo a rivedere ciò che è successo in puntata tra Delia Duran e Alex Belli…