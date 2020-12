Denis Dosio si è fidanzato con una ex alunna de Il Collegio?

3 Il Collegio: Denis Dosio si è fidanzato con una ex alunna?

Denis Dosio si sta frequentando con una ex allieva de Il Collegio? L’indiscrezione circola da alcuni giorni e il lancio del suo nuovo brand di abbigliamento non ha fatto altro che rafforzare l’ipotesi. Stiamo parlando di Asia Busciantella, allieva della quarta edizione del reality di Rai 2. Sui social la coppia sembra molto affiatata ed è proprio per i loro “movimenti” web che gli utenti hanno iniziato a sospettare. In occasione dell’anteprima del brand, Denis Dosio ha pubblicato un post insieme ad Asia, scrivendo:

“Oggi voglio raccontarvi una storia…la mia storia. Sono sempre stato il ragazzino dell’ultimo banco in disparte ma con un sogno, quello di arrivare al cuore delle persone, di lasciare un ideale, un segno, un concetto di vita. Di essere quella persona al tuo fianco che senza parlarti sa quello che provi, perché è esattamente come te. Tutti siamo un po’ broken inside nella vita. Quando la persona a cui dedichi intere giornate a pensarla ti ignora a quando magari tutto ti va male e ti chiudi nella tua cameretta con le cuffiette per non sentire il resto del mondo parlare. IO COME TE SONO BROKEN INSIDE, e tu perché lo sei?”

Ma non è tutto, perché ad aumentare i sospetti è stato anche un Tik Tok pubblicato da Denis Dosio sul suo profilo, che li vedrebbe molto complici.

Denis Dosio e la collegiale Asia Busciantella insieme: solo amicizia o è nata una nuova coppia? pic.twitter.com/xgD0c4EZ0Z — disagiotv (@disagio_tv) December 22, 2020

Che i due stiano davvero insieme? Anche Asia Busciantella de Il Collegio ha pubblicato un post a riguardo.