Diana Del Bufalo, alcune sue dichiarazioni scatenano la rabbia del web (VIDEO)

1 Il web contro Diana Del Bufalo

Oggi il mondo del web si è scatenato contro Diana Del Bufalo. Il motivo? Alcune sue dichiarazioni riguardo il catcalling riferite in una storia postata sul suo profilo Instagram. Ciò ha fatto scattare la rivolta di tantissime persone che di recente hanno lottato su questo argomento. Ma vediamo cosa è successo.

L’attrice ed ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha raccontanto su Instagram ciò che le è accaduto. In pratica due uomini, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, le si sono avvicinati mentre era in macchina e le hanno detto: “A’ bona, a’ bella!”. Lei ha scherzato dicendo come fosse possibile dirle quelle cose dato che non era né truccata e si è reputata in condizioni impresentabili. Ma ha aggiunto, nel fare questa battuta, che lei è una delle poche donne sostenitrice del catcalling.

Ecco il video che dimostra quanto ha detto:

"Diana Del Bufalo":

Per aver pubblicato questa storia su Instagram pic.twitter.com/8VgPLYgy8W — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 16, 2021

Ed è proprio questo suo apprezzare il catcalling che ha fatto scatenare la rivolta sul web. In tantissimi hanno detto come battaglie su battaglie siano state gettate via con questa frase, detta specialmente da una donna.

Ecco alcuni tweet di protesta nei suoi confronti:

Tanti sforzi per sensibilizzare le persone sul catcalling e poi arriva Diana Del Bufalo – con 1 milione e 1/2 di follower – che dice che a lei piace. Anche oggi femministe domani. — Monica Papagna (@monicapapagna) July 16, 2021

Tanti sforzi per sensibilizzare le persone sul catcalling e poi arriva Diana Del Bufalo – con 1 milione e 1/2 di follower – che dice che a lei piace. Anche oggi femministe domani.

Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un'argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore 🥶 — Paola. (@Iperborea_) July 16, 2021

Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un’argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore

E voi cosa ne pensate?

Intanto la stessa Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato. Ecco chi è…