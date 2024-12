Oggi, nel corso della registrazione della nuova puntata, Diego Lazzari ha perso la sfida ed è così stato eliminato da Amici 24. Sui social nel mentre arriva la reazione della fidanzata del giovane cantante, Camilla.

La reazione della fidanzata di Diego Lazzari

Grandi emozioni oggi ad Amici 24. In queste ore si è infatti svolta la registrazione della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 domenica 8 dicembre. Come ci svelano le anticipazioni emerse però Diego Lazzari è stato ufficialmente eliminato dal programma e ha dunque dovuto lasciare la scuola una volta per tutte. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in studio.

Chi ha seguito il programma la scorsa settimana sa bene che proprio il cantante si è posizionato all’ultimo posto nella gara di canto. A quel punto l’allievo di Lorella Cuccarini è finito in sfida e negli ultimi giorni si è preparato al meglio per affrontare questa prova. Le cose però non sono andate come sperato e oggi il giovane artista ha perso contro il suo sfidante.

Diego Lazzari viene dunque eliminato da Amici 24 e i fan, rimasti sconvolti dall’accaduto, in questi minuti stanno già commentando la notizia. A intervenire sui social è stata anche Camilla, la fidanzata del cantante, che non sembrerebbe aver preso bene l’accaduto. La compagna di Diego infatti ha sbottato affermando: “Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Che circo di burattini”.

Naturalmente le parole della fidanzata di Diego non sono passate inosservate e stanno già facendo il giro del web. Lazzari nel mentre adesso, dopo aver perso la sfida e aver definitivamente lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi, tornerà alla sua vita di sempre e a lui dunque facciamo un grande in bocca al lupo.