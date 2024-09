Diletta Acanfora è la conduttrice del programma Rai Vista Mare, e Novella l’ha intervistata per saperne di più su di lei e sulla fortunata trasmissione che potete recuperare su RaiPlay.

Diletta, Vista Mare sta riscuotendo un grande successo mentre la stagione è ancora in onda. Quali sono le tue impressioni finora?

“È davvero emozionante vedere quanto il pubblico apprezzi il programma. Ogni episodio è una nuova avventura, e ricevere così tanto supporto e affetto dagli spettatori è fantastico”.

Qual è l’aspetto più interessante di lavorare a Vista Mare?

“Direi la possibilità di esplorare luoghi meravigliosi, e di raccontare storie uniche legate al nostro mare”.

Com’è lavorare con Federico Quaranta?

“Lavorare con Federico è un piacere. È un professionista straordinario, e la sua passione per la cultura italiana è contagiosa. Mi stimola a migliorare sempre, e la nostra intesa rende ogni giornata di lavoro unica e stimolante”.

Quali sono le tue aspettative per i prossimi episodi?

“Stiamo preparando delle puntate davvero speciali, che mostreranno aspetti meno conosciuti delle nostre coste e delle tradizioni legate al mare. Voglio continuare a coinvolgere e stupire il pubblico con contenuti autentici e appassionanti”.

Hai già qualche idea su cosa farai, dopo che la stagione sarà conclusa?

“Sì, sto pensando di prendermi una pausa per ricaricare le energie. Dopo un anno così intenso voglio viaggiare un po’ per il mondo. Ho in programma di visitare Bangkok, Bali e altre destinazioni come Phuket, Singapore e Kuala Lumpur. Sarà un modo per rilassarmi e riflettere sui progetti futuri”.

Ci sono già nuovi progetti all’orizzonte?

“Ci sono alcune proposte interessanti, ma al momento voglio concentrarmi su Vista Mare e sul viaggio che ho pianificato. Dopo la pausa valuterò quale direzione prendere. Sono sicura che sarà un inverno ricco di novità e nuove sfide”.