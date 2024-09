Achille Costacurta ha parlato delle sue dipendenze avute in passato e del suo sogno di partecipare a L’Isola dei Famosi

Achille Costacurta sta facendo parlare di sé in questo periodo e in una recente diretta sui social ha raccontato del suo passato con le sostanze stupefacenti e ha espresso il desiderio di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Achille Costacurta si candida per L’Isola dei Famosi

Achille Costacurta ha di recente attirato l’attenzione su di sé per via di una costosa dentiera tempestata di diamanti che si è fatto fare. Chi ha seguito le ultime vicende, inoltre, è a conoscenza del rapporto difficile con i genitori Martina Colombari e Alessandro Costacurta. Oggi i loro rapporti sembrano essersi di nuovo appianati e a seguito di tutto ciò il giovane di 19 anni ha voluto raccontarsi a cuore aperti ai fan.

Nel corso di una diretta su TikTok, infatti, ha rivelato di aver smesso quasi del tutto di fare uso di sostanze stupefacenti. In passato non aveva un limite ma ha deciso di chiudere questo capito della sua vita e iniziare a lavorare a un progetto con dei ragazzi disabili. Dopo aver svelato di aver passato un anno e sette mesi in un centro penale a Parma ha spiegato:

Ho smesso di drogarmi. Vedrete, farò dei test. Esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero. Se pi*po? No! Se fumo verde? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo. Ho tanti progetti, uno anche con dei ragazzi disabili.

Prima fumavo di brutto, ma proprio tantissimo. Uno dei miei disturbi è di non avere limiti. Se mi dai le caramelle io finisco il pacchetto. Quindi provo ad evitare quello che mi fa male, anche se mi piace. Un po’ tutto ho provato, tranne l’eroina”.

Achille Costacurta comunque non abbandona il sogno della televisione e, dopo Pechino Express con la madre, adesso gli piacerebbe prendere parte a L’Isola dei Famosi in solitaria. “Così vi faccio vedere chi è il vero Achille“, ha affermato lui stesso. Vedremo cosa accadrà e nel frattempo gli auguriamo tanta fortuna per il futuro.