Riconosci questa bambina? Ora è una delle conduttrici più amate dal pubblico

1 Diletta Leotta da piccola

Oggi è una delle coduttrici sportive più amate dal pubblico e spesso è al centro del gossip. Stiamo parlando di Diletta Leotta, presemtatrice di programmi sportivi e speaker radiofonica. Di recente ha partecipato anche a Celebrity Haunted.

Spesso al centro del gossip per le sue storie d’amore, ora fa coppia fissa con l’attore turco Can Yaman. E proprio questa storia d’amore ha suscitato molto chiacchiericcio dal momento in cui sono stati paparazzati per la prima volta insieme in atteggiamenti intimi.

Ma voi avete mai visto Diletta Leotta da piccola? Capelli biondi e occhietti furbi, era già molto riconoscibile in tenera età.

Per la foto ringraziamo il sito Fanpage.it, il quale ha pubblicato una raccolta di scatti molto carini in compagnia della madre e del padre. Ma la vediamo anche da sola e in una indossa un body e un gonnellino da danza.

Ma vediamo le ultime novità che la riguardano…