Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis: le foto del white party prima delle nozze di Diletta Leotta

Debora Parigi | 22 Giugno 2024

Diletta Leotta

Il giorno delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius è arrivato. Oggi pomeriggio, quindi, si terrà la cerimonia a Lipari mentre il ricevimento sarà in un resort a Vulcano. Proprio nel resort, in cui alloggiano tutti gli invitati, ieri sera gli sposi hanno organizzato un white party. Ecco alcuni scatti della serata.

Il white party di Diletta Leotta e Loris Karius

La festa di matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius non è solo oggi, sabato 22 giugno. Gli sposi, infatti, hanno fatto arrivare gli invitati a Vulcano, in un lussuoso resort, nella giornata di ieri. Nel resort in cui soggiornano tutti, quindi, è stato organizzato un white party ieri sera, una festa pre matrimoniole.

Ovviamente per partecipare c’era un dress code preciso, e cioè il colore bianco. Tutti, quindi, si sono vestiti di bianco, dagli sposi agli invitati. E si sono scatenati tutta la sera. In questa foto vediamo la coppia in compagnia di Irene Cerruti, una degli invitati.