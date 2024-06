NEWS

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Chi è

Gioca in Premier League nel Newcastle Utd. ed è balzato tra le pagine di cronaca rosa per la sua relazione con Diletta Leotta. Conosciamo insieme chi è Loris Karius, portiere e marito della conduttrice sportiva: età, altezza e Instagram dove seguirlo!

Chi è Loris Karius

Nome e Cognome: Loris Sven Karius (conosciuto semplicemente come Loris Karius)

Data di nascita: 22 giugno 1993

Luogo di nascita: Biberach an der Riß, in Germania

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 89 centimetri

Peso: 87 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: calciatore professionista

Moglie: Loris è sposato con Diletta Leotta

Figli: Loris ha una figlia di nome Aria

Tatuaggi: Karius ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @loriskarius

Loris Karius età, altezza e biografia

Iniziamo subito con la biografia. All’anagrafe Loris Sven Karius, è conosciuto al grande pubblico semplicemente come Loris Karius. Quando è nato e quanti anni ha? Il portiere del Newcastle Utd. è nato in Germania a Biberach an der Riß, il 22 giugno 1993. La sua età oggi è di 31 anni. Di che segno è Karius? L’estremo difensore è del segno zodiacale del Cancro.

Sappiamo dirvi anche altezza e peso di Loris Karius. È alto 1 metro e 89 centimetri per un peso pari a 87 kg.

Come vedremo in seguito, da piccolo ha praticato motocross (sport che ha praticato e di cui è stato campione). Poi negli anni è diventato portiere di calcio e oggi difende i colori dei The Magpies del Newcastle!

Vita privata

Prima di vedere la parte inerente alla carriera, concentriamoci sulla vita privata di Loris Karius! Ha una fidanzata o una moglie? Quanti figli ha Karius?

Per rispondere a queste domande possiamo dirvi che è un ragazzo molto riservato ma nel 2022 si è tanto parlato di lui in Italia per la sua storia d’amore con Diletta Leotta. Il 22 giugno 2024, giorno del compleanno di Loris, la coppia ha deciso di convolare a nozze alla Isole Eolie circondati da parenti, amici e tanti vip!

Come si sono conosciuti Diletta Leotta e Loris Karius? A Verissimo la conduttrice ha raccontato: “Quando l’ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: “Ragazze, questo è l’uomo della mia vita”. L’ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così”.

Prima del matrimonio la coppia ha avuto una figlia di nome Aria. Quando è nata la figlia della Leotta e di Karius? Il 16 agosto, giorno in cui la stessa Diletta festeggia il suo compleanno.

Dove vive Loris Karius? Da quando lui e Diletta Leotta sono una coppia si divide tra Milano e Newcastle, dove gioca. Che lingue parla Karius? Il calciatore parla il tedesco, l’inglese e immaginiamo abbia imparato anche qualche parola d’italiano.

Dove seguire Loris Karius: Instagram e social

Volete seguire Loris Karius sui social? Il calciatore è presente sulle varie piattaforme social con un profilo ufficiale, da Facebook (account poco utilizzato) a Instagram (dove pubblica moltissimi contenuti).

Tra le foto e video condivisi troviamo non solo momenti dedicati allo sport, ma anche attimi di vita privata insieme a sua moglie Diletta Leotta, alla sua bambina Aria e tanti momenti dentro e fuori dallo spogliatoio e sul rettangolo di gioco.

Carriera

Che lavoro fa il marito di Diletta Leotta? Quanto guadagna Karius al mese? Il compagno della conduttrice è un portiere di calcio ed è attualmente in forza al Newcastle Utd.

Per quel che riguarda lo stipendio di Karius possiamo dire che nel periodo di contratto con il Liverpool dai 2016 al 2022 ha incassato oltre 20 milioni di Euro. A essi si sono aggiunti poi 1,2 milioni di Euro nel periodo di contratto con la sua attuale squadra.

Per quanto riguarda la carriera calcistica, possiamo dire che si è avvicinato al mondo calcistico grazie a suo nonno. Dopo tutta la trafila di giovanili in campionati minori, per quel che riguarda le date d’ingaggio possiamo dire che il 1° luglio 2009 è entrato a far parte della grande famiglia del Manchester City. Successivamente a soli 19 anni è diventato il portiere più giovane della Bundesliga impegnato nella massima serie. Proprio nel 2012 ha esordito contro l’Hannover. Quattro anni dopo ha raggiunto la Premier League e ha difeso la porta del Liverpool, a un anno dalla vittoria della Champion League da parte del club.

In carriera, come a tutti i giocatori, anche a Loris Karius alcuni errori (o papere) sono costati nel risultato finale durante le partite con il Liverpool. Gli errori tecnici però pare siano stati causati da un trauma cranico subito durante la finale di Champions contro il Real Madrid, vinta poi da questi ultimi. Lo scontro di gioco era avvenuto con Sergio Ramos e questo ha portato l’estremo difensore a stare fermo per due anni.

Poi il prestito all’Union Berlino. Oggi è portiere del Newcastle.