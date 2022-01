Diletta Leotta ha un nuovo amore dopo Can Yaman? Paparazzata in montagna con un modello

1 Il presunto nuovo fidanzato di Diletta Leotta

Chiusa la relazione con l’attore Can Yaman, Diletta Leotta sembra aver voltato pagina e trovato un nuovo amore. In realtà da un po’ di tempo si vociferava di una nuova relazione, di cui però c’erano solo rumor e soprattutto nessuna foto. Ma adesso il rumor si sta concretizzando, perché sono usciti alcuni scatti.

Come riporta il sito Gossip e TV, il settimanale Chi ha paparazzato la conduttrice sportiva con Giacomo Cavalli. Lui è ha 28 anni e lavora come modello. Originario di Brescia, si è laureato in Economia e Marketing alla Bocconi. I due sono stati avvistati in un noto locale a St. Moritz, famosa cittadina svizzera, dove entrambi, insieme ad altre persone, hanno passato alcuni giorni di vacanza. Andando più nel dettaglio, il sito scrive:

“Anche se ancora nulla è ufficiale, le foto scattate da Chi parlano chiaro. La Leotta ha trascorso molto tempo a fianco di Giacomo Cavalli nella nota cittadina svizzera, tra un caffè caldo e una sciata. La siciliana è apparsa serena e sorridente insieme al ragazzo e ad altri amici. I due sono stati visti chiacchierare in una popolare caffetteria della zona, Hanselmann. Hanno intenzione di uscire allo scoperto e finalmente viversi alla luce del sole? Non ci è ancora dato saperlo. Fatto sta che, però, sono usciti dal locale separati”.

Il settimanale ha anche aggiunto che Diletta Leotta e Giacomo Cavalli hanno trascorso il Capodanno insieme nella zona dell’Engadina, valle svizzera. Nonostante fossero negli stessi luoghi, non hanno postato alcuna foto insieme sui social. Lei ha pubblicato scatti solo con le amiche Francesca Muggeri e Lorenza Di Prima. Inoltre la coppia avrebbe trascorso i primi giorni dell’anno sulla neve, tra un’escursione e l’altra.

Dopo questa vacanza, però, più niente. Diletta e Giacomo si sono divisi. Lei è andata a Torino per lavoro a seguire la partita Juventus-Napoli, mentre lui è partito per Capo Verde per fare kitesurf.

Ma vediamo cosa aveva detto la Leotta riguardo la fine della sua storia con Can Yaman…