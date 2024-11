Per la prossima edizione dell’Isola dei famosi alla conduzione potrebbe arrivare Diletta Leotta, mentre Luxuria tornerebbe opinionista

Nonostante i pochi ascolti della scorsa edizione è prevista nel palinsesto Mediaset il ritorno dell’Isola dei famosi, ma con qualche cambiamento. Infatti ci sarebbe in ballo una nuova conduttrice che sarebbe Diletta Leotta. Ma non solo, potremmo anche vedere il marito Loris Karius tra i naufraghi. Ecco tutte le ultime news.

Il ritorno dell’Isola dei famosi con Diletta Leotta?

Dopo l’addio di Ilary Blasi alla conduzione dell‘Isola dei famosi, il reality non ha avuto molto successo. Infatti la scorsa edizione, condotta da Vladimir Luxuria, non ha entusiasmato. E infatti gli ascolti un po’ bassi lo hanno dimostrato. Ecco che quindi in casa Mediaset si penserebbe a qualche cambiamento.

Come riporta Gabriele Parpiglia nel suo magazine online, nessuna cancellazione per il reality, ma una riconferma con però delle grosse novità. E si parte proprio della conduttrice. Un tempo era uscito il nome di Elenoire Casalegno, molto piaciuta come inviata, ma niente di vero. Si fa invece adesso il nome di Diletta Leotta.

La presentatrice sportiva ha infatti convinto molto nella conduzione de La Talpa. Nonostante il reality non convica e non faccia grandi ascolti, lei è una delle figure poche che si salva e che è decisamente credibile in questo ruolo. E parlando di opinionisti, pare sia confermato Dario Maltese che vedrebbe al suo fianco proprio Vladimir Luxuria (quindi con una retrocessione che però la vedrebbe più adatta in questo ruolo).

Ma non finisce qui, perché altre indiscrezioni sull’Isola dei famosi parlano anche di un presunto naugrafo. Chi? Loris Klarius. Avete capito bene, si tratta proprio del marito di Diletta Leotta, nonché padre di sua figlia Aria. Il portiere, all’età di 31 anni, è rimasto a piedi lavorativamente parlando. Infatti al momento non gioca in alcuna squadra e sta imparando il lavoro di deejay. L’Isola, quindi, potrebbe essere un trampolino di lancio. Staremo a vedere, tanto ancora c’è tempo.