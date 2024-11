Proseguono gli scontri social tra Alfred Ekhator e Sofia Costantini. L’ex volto di Temptation Island accusa l’ex tentatrice di razzismo, ma lei non ci sta e replica duramente.

Alfred Ekhator ancora contro Sofia Costantini

Da quando Alfred Ekhator e Sofia Costantini hanno messo un punto alla loro relazione, tra i due ex volti di Temptation Island ci sono stati dei durissimi botta e risposta social durante i quali i toni si sono scaldati e non sono mancate accuse reciproche. Solo di recente l’ex fidanzato di Anna Acciardi ha fatto delle pesanti allusioni sul lavoro dell’ex tentatrice. Quest’ultima ha così rilasciato una lunga intervista a Novella2000, durante la quale ha replicato a tono ad Alfred. Ekhator tuttavia in queste ore è tornato alla carica e ha nuovamente lanciato delle accuse a Sofia, affermando:

“Da settimane subisco minacce di diffamazione da parte di una persona che mi ha messo nelle condizioni di non poter più parlare. È assurdo, perché mentre io sono costretto al silenzio, lei si concede interviste ovunque, finendo in prima pagina per parlare di sé e della sua vita, utilizzando continuamente la mia immagine e il mio nome per rafforzare il proprio personaggio pubblico.

Ma non è finita qui. A quel punto Alfred Ekhator ha affermato di aver inviato delle prove a Deianira Marzano che sosterrebbero la sua tesi. L’ex volto di Temptation Island continua infatti a dichiarare che Sofia Costantini gli avrebbe chiesto di fingere la loro relazione per visibilità e che il famoso viaggio di coppia, di cui si è tanto discusso, non sarebbe mai stato realmente organizzato. Come se non bastasse Alfred ha anche accusato di razzismo Sofia e in merito ha aggiunto:

“Quando sento dire ‘non aveva i soldi per pagare l’hotel’, ci leggo anche un’ombra di razzismo. Tuttavia, non voglio soffermarmi su questo punto, perché ciò che conta è che sono una persona che lavora dignitosamente in fabbrica, e ne sono fiero. Continuo a farlo con orgoglio, consapevole di chi sono e di ciò che valgo, con o senza errori”.

A quel punto è arrivata la replica di Sofia, che ha sbottato contro Alfred.

La replica di Sofia

Dopo aver letto il lungo post di Alfred Ekhator, Sofia Costantini ha deciso di intervenire per l’ennesima volta. L’ex tentatrice ha così sbottato sui social e facendo intendere di voler procedere per vie legali ha dichiarato:

“Ti sei messo in un casino più grande di te. Sono giorni che mi faccio ricoprire dalla tua mer*a parandoti il cu*o in tutte le maniere possibili per farti evitare di indebitarti con gli avvocati. Continui? Spero che tu abbia un buon avvocato da cui farti difendere perché questa volta non avrò pietà”.

Cosa accadrà dunque a questo punto tra Alfred Ekhator e Sofia Costantini? Non resta che attendere per scoprirlo.