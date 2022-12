In diretta con Mirko Cisco e Davide Frattesi: ecco cosa si sono detti

NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Dicembre 2022

Scintille tra Valerio Scanu e Serena Bortone

Poco fa su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, e come al solito non sono mancate le risate. Ospite speciale del programma è stato Valerio Scanu, che per l’occasione è arrivato in studio con un simpatico maglione natalizio, in vista delle festività, per poi esibirsi. Tuttavia proprio pochi secondi prima della performance è accaduto qualcosa che in queste ore sta facendo discutere il web. Tra l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi (che poche settimane fa ha fatto una bellissima proposta di matrimonio al suo compagno) e Serena Bortone sono volate scintille. Tutto è iniziato quando la conduttrice, commentando il buffo maglione di Scanu, ha affermato divertita:

“Sono felice di avervi ospitato, c’è anche Valerio che sta qui con tanto di maglione un po’ ridicolo, però adatto diciamo al Natale, alle paperine e anche ai bimbi”.

Immediata a quel punto la replica di Valerio Scanu a Serena Bortone. Queste le parole del cantante, che è apparso visibilmente infastidito dal commento della presentatrice di Oggi è un altro giorno:

“Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? L’hanno pettinata coi mortaretti, manco fossimo al 31 dicembre”.

Il web nel mentre si è divertito nell’assistere al botta e risposta tra Valerio Scanu e Serena Bortone, che nel mentre è scoppiata a ridere nell’ascoltare la replica del cantante. Su Twitter non sono mancati i commenti ironici e il video del momento ha fatto il giro del social. Di recente intanto Scanu nel corso di un’intervista ha svelato quando sposerà il suo compagno e come i due si sono conosciuti. Questo il suo racconto:

“Lo faremo nel 2023, non abbiamo deciso quando. E sarà a metà strada, per non scontentare nessuno. Come ci siamo conosciuti? Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”.