DJ’s contest e Maria Rosaria Festa: le news di Mattia Pagliarulo

Spettacolo

Redazione | 17 Maggio 2023

DJ Contest a Verona

Deejay agli sgoccioli. Sono finalmente arrivate le battute finali della seconda edizione del music contest dedicato ai deejay, organizzato dal DJ e producer Sebastian Bayl in collaborazione con The Club – il lunedì di Verona presso l’Amen panoramic Bar & Food.

Dopo cinque incredibili serate, finalmente lunedì 15 maggio è stato incoronato il vincitore di questa adrenalinica sfida scaligera.

Per scoprire chi ha trionfato, però, dovete collegarvi alla pagina Instagram @theclubillunedidiverona.

I dieci finalisti sono stati:

Marco Fortunato

Alessandro Perbellini

Marco Akaso

Matteo Righetti

Mape

Guanda

Candez

Matthew Wee

Dj Fafu

Alberto Grax

Il vincitore, oltre a un premio in denaro, ha ricevuto la straordinaria possibilità di esibirsi nei più bei locali della zona (Amen di Verona, History di Brescia, Tre Corone di Villafranca di Verona), l’occasione di registrare presso il 10k Studio di Lonigo, buoni sconto speciali e interviste esclusive.

Maria Rosaria Festa: la forza di ricominciare

“La perdita di un tuo caro ti cambia la vita. Non hai più voglia di reagire e di andare avanti. Guardo indietro e vedo me stessa nelle numerose sfilate, mentre suono il clarinetto, mentre partecipo gioiosa a programmi TV, come terapista in trattamenti olistici. Dopo il dolore mi sono detta: Maria Rosaria devi ricominciare e vivere al meglio il dono che Dio ti ha donato, la vita!”.

A parlare è la cinquantottenne Maria Rosaria Festa, indossatrice curvy con alle spalle parecchie passerelle calcate, shooting, esperienze nel mondo della moda e della TV, e tanti riconoscimenti.

Rimasta vedova da poco, ha ricominciato con tutte le sue attività, rinascendo dalle ceneri come un’araba fenice. Ha ripreso a posare per servizi fotografici, sta imparando a suonare il violino e nuove terapie olistiche.

A Torino anche un evento imperdibile

Il messaggio della burrosa pugliese, penultima di sette figli, è quello di non farsi vincere dal dolore e tirare fuori tutta la forza che abbiamo dentro, vivendo al massimo il tempo che abbiamo.

a cura di Mattia Pagliarulo