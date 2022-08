Il nuovo look di Doja Cat divide il web. La rapper durante una diretta Instagram ha rasato capelli e sopracciglia a zero

Nuovo look per Doja Cat

Doja Cat – foto Instagram

Doja Cat torna a far parlare di sé. Dopo aver rischiato di non ritirare l’ambito Grammy perché si trovava in bagno durante la proclamazione (episodio verificatosi ad aprile), ora la rapper ha attirato l’attenzione su di sé per un motivo ben diverso. La cantante, amatissima anche sui social, ha sorpreso tutti con un cambio look decisamente… netto! Ha deciso, infatti, di rasare i capelli a zero, ma non solo. Perché il tutto ha coinvolto anche le sue sopracciglia.

Il tutto si è verificato nel corso di una live su Instagram, come è solita fare. Improvvisamente Doja Cat ha svelato ai follower connessi (ben 20.000) il suo desiderio di tagliarsi tutti i capelli e le sopracciglia. La chiacchierata con il proprio pubblico si è trasformata invece in una curiosa occasione per dare un cambio alla propria capigliatura.

Doja Cat mostra il nuovo look – foto Instagram

Dopo questa scelta, Doja Cat sempre nel corso della diretta ha voluto dire la sua a riguardo, ritenendosi piuttosto soddisfatta di questo suo nuovo look. Queste le parole riportate da Webboh: “Non ci credo di aver aspettato così tanto tempo per rasare quella c***o di testa, non ho mai desiderato di avere i capelli. Semplicemente non mi piacciono i capelli. Non mi è mai piaciuto avere i capelli. Non posso dirvi che mi sia capitato una sola volta, dall’inizio della mia vita, di aver detto ‘Che belli!’. Semplicemente non mi piace avere i capelli”.

Il gesto di Doja Cat ha trovato d’accordo parte del suo pubblico, che la definisce bellissima in qualsiasi occasione e chi si è complimentato per il coraggio avuto! Non è mancata anche qualche critica, chiaramente, ma la cantante non sembra curarsi delle polemiche e si ritiene felice di questa scelta. Voi che ne pensate?

Novella 2000 © riproduzione riservata.