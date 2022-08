Kevin Federline attacca Britney Spears

Dopo anni in cui ha preferito non esporsi Kevin Federline, l’ex marito di Britney Spears, è tornato ad attaccare la pop star tirando in ballo anche i figli avuti insieme. Secondo quanto dichiarato dal rapper questi ultimi sarebbero spesso in imbarazzo per le foto che la loro madre pubblica sui social. Oltretutto pare che non abbiano più rapporti con lei (decisione presa dai ragazzi) da diversi mesi e hanno pure rifiutata la proposta di andare al matrimonio:

“Erano felici per lei, ma hanno preferito non esserci. Credo che la conservatorship di suo padre l’abbia salvata. Ho visto quest’uomo a cui importava davvero, si preoccupava davvero della sua famiglia e voleva che tutto andasse bene. Quando Jamie è subentrato, le cose si sono sistemate. Le ha salvato la vita. Ai miei figli spiegavo che la loro madre aveva tanto bisogno di aiuto e che tutti la stavano proteggendo”.

Si legge come gentilmente riportato da Biccy. A quel punto Kevin Federline ha svelato di non aver apprezzato (così come i suoi figli) le foto che Britney Spears pubblica su Instagram senza veli. Lui ha dichiarato di essersi dovuto scusare con i figli per le conseguenze che avrebbero potuto portare quegli scatti. Kevin ha detto anche che ha provato a spiegare ai ragazzi che è il modo di esprimersi della loro madre, ma le lancia un’accusa: “(…) Ciò non toglie il fatto che lei continua a pubblicare quelle immagini. È dura. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo”.

In base a quanto riferito da Kevin Federline questa situazione è complessa da gestire e per lui è la cosa più impegnativa da fare. Ha anche precisato di non parlare così di Britney Spears per vendetta, ma mostrare un altro lato di lei: “(…) Se ci fosse un modo, in qualsiasi modo, per far aprire gli occhi a Britney, lo farei, ma non l’ho ancora trovato. Se l’avessi trovato sarei al telefono per dirglielo”. Per concludere Kevin ha detto di non voler mettere in imbarazzo la Spears, ma si è sentito spesso a disagio quando i suoi figli, una volta tornati da lui gli confidavano ciò che accadeva a casa della cantante, che nel mentre ha voluto replicare…

Britney replica: interviene anche il marito Sam Asghari

Non si è lasciata attendere la replica da parte di Britney Spears a seguito delle affermazioni fatte dall’ex marito Kevin Federline. La cantante ha ammesso di essere molto triste dal modo in cui lui abbia parlato del rapporto con i figli pubblicamente. Lei ha fatto sapere che crescere degli adolescenti non è facile per nessuno e a preoccuparla è il motivo dichiarato da Kevin, ovvero che tutto è legato a Instagram.

Britney Spears sostiene infatti che in realtà il tutto sarebbe iniziato molto tempo prima: “Ho dato tutto quello che avevo ai miei due figli. Solo una parola: doloroso”. Dopo l’intervento della pop star, anche il marito Sam Asghari ha voluto esprimere il suo punto di vista:

“Per essere chiari, mia moglie non ha mai postato una foto senza vestiti in cui si vedesse tutto. Le immagini che ha messo non mostrano nulla di più di quello che può essere visto oggi nelle pubblicità di un bagnoschiuma o delle creme per il corpo. Non c’è alcuna validità riguardo alle dichiarazioni di Kevin sulle distanze prese dai ragazzi ed è irresponsabile da parte sue farle pubblicamente. I ragazzi sono molto intelligenti e fra non molto avranno 18 anni e potranno prendere le loro decisioni liberamente, magari capendo che la parte “difficile” della loro vita è avere un padre che non si è mai comportato come un modello da seguire per tutti gli ultimi 15 anni”.

Ha scritto il marito di Britney Spears, per poi concludere. “Mia moglie smetterà di essere la gallina dalle uova d’oro di Kevin fra poco, e questo probabilmente spiega il tempismo delle sue dichiarazioni che feriscono. Non lo conosco personalmente e non ho nulla contro di lui a parte il fatto di colpevolizzare mia moglie. La sua persona si è rivelata anche nell’approvare la crudele tutela durata 13 anni e la sua lealtà nei confronti di Jamie è indice del suo sostegno alla tutela. Chiunque approvi questa cosa è nel torto o riceve qualche compenso da essa in qualche modo. Non commenterò più questa vicenda, eccetto per dire che io ho un lavoro”.

