Domani (Mercoledì 27 novembre) doppio appuntamento al caffè Gambrinus di Napoli.

Lo storico caffè letterario della famiglia Sergio, tra i locali più celebri della penisola, membro dell’Associazione Culturale Locali Storici d’Italia, salotto letterario partenopeo, celebre galleria d’arte, animatore della cultura cittadina, questi in breve i tratti d’eccellenza del Caffè che dal 1860 è punto di riferimento tra i più importanti della cultura della nostra città.

È la tappa obbligata di tutti i turisti che visitano Napoli, nonché di personaggi famosi, politici e letterati che scelgono il Caffè per i loro incontri, aprirà’ le porte a due artisti di fama come, lo scrittore romano Matteo Cupellaro e il cantautore napoletano Ciro Sciallo, reduce dall’ultima esperienza televisiva, The voice senior.

Al caffè Gambrinus ci sarà la presentazione dei loro libri “Abigel il drago e i sogni oscuri”, il romanzo fantasy di Cupellaro, il primo di una trilogia avvincente dove il bene vince sempre sul male e a gennaio l’uscita del secondo libro della trilogia mentre Ciro Sciallo presenterà il suo libro “Tra le rughe del mio cuore”.

“In questo libro sono racchiusi – confida Ciro- foto, storie e aneddoti che rappresentano momenti preziosi della mia vita. I ricordi di un luogo semplice dove ho trascorso vacanze indimenticabili che mi riportano alla mia infanzia e alla mia adolescenza.

Con queste pagine spero di farvi ripercorrere il tempo della vostra vita e, anche se i luoghi non sono gli stessi, sono certo che le sensazioni, gli odori e le emozioni sono esattamente le stesse che provate anche voi adesso che sto raccontando il mio tempo.

Sono certo che quando leggerete queste pagine si risveglieranno ricordi che da tempo era non chiusi in soffitta e nelle scatole di cartone dove sono conservate le vostre vecchie fotografie. nello stesso tempo la mia intenzione e quella di descrivere i valori di una volta a coloro che in quel periodo non erano ancora nati, fargli capire che in fondo non ci vuole poi così tanto per essere felici”.

L’evento sarà organizzato dalla giornalista Barbara Carere, che cura gli uffici stampa di entrambi con la sua società la B&G Art Event Communication.

Appuntamento al Caffè Grambinus – mercoledì 27 novembre – locandina

Tra gli invitati ci saranno le bravissime Kalika, gruppo musicale femminile che sta riscuotendo ampi consensi e nell’ultimo anno si sono aggiudicate già la diciannovesima edizione del Premio Malafemmena dedicato a Totò. E tanti altri riconoscimenti in ambito nazionale e le telecamere della trasmissione Non Solo Calcio in onda il venerdì su Calcio Napoli 24 alle ore 21:00 e il lunedì a mezzanotte su Radio Crc dell’editore Salvatore Isaia.