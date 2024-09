Stimata giornalista e conduttrice, andiamo alla scoperta di Cesara Buonamici: chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Dall’età al marito e vita privata, per passare alla straordinaria carriera e dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Cesara Buonamici

Nome e Cognome: Cesara Buonamici

Data di nascita: 2 gennaio 1957

Luogo di nascita: Fiesole

Età: 67 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: giornalista e conduttrice televisiva

Marito: Cesara è sposata con Joshua Kalman

Figli: Cesara non ha figli

Tatuaggi: Cesara non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: Cesara non dovrebbe avere alcuna pagina su Instagram

Cesara Buonamici età, altezza e biografia

La scheda dedicata alla giornalista l’apriamo con la sua biografia. Come si chiama Cesara Buonamici e quanti anni ha la presentatrice? A differenza di quel che potrebbe pensare qualcuno, quello che conosciamo è il suo nome di battesimo e non il nome d’arte.

La conduttrice del TG5 è nata a Fiesole, comune della Toscana, il 2 gennaio 1957 sotto il segno del Capricorno. L’età è di 67 anni.

Sappiamo quant’è alta Cesara Buonamici? Sì, la sua altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 65 centimetri circa. Non conosciamo invece il suo peso.

Soffermandoci invece sul percorso di studi, possiamo dire che dopo il diploma, Cesara Buonamici ha conseguito la Laurea in farmacia e, in contemporanea, si è dedicata alla carriera lavorativa come vedremo in seguito.

La vita privata

Cresciuta in una famiglia importante della Toscana, cosa sappiamo della vita privata di Cesara Buonamici? La giornalista è molto riservata e non lascia trapelare granché su di sé e su ciò che la riguarda lontano dai riflettori. Sappiamo però che ha un fratello.

Chi è il marito di Cesara Buonamici? La conduttrice è convolata a nozze nel 2022 con il medico israeliano Joshua Kalman dopo ben 24 anni di fidanzamento. La coppia non ha figli.

Qualcuno si sta domandando dove abita Cesara Buonamici? Insieme a suo marito vive a Roma, anche per questioni lavorative, ma non ha mai smesso di fare ritorno nella sua terra natia. Proprio il matrimonio con Kalman, infatti, si è celebrato a Fiesole.

Tra le parole ricercate dagli utenti del web legate a Cesara Buonamici c’è “occhio”, questo perché in passato la conduttrice è stata colpita da nevralgia del trigemino. Si tratta di un’affezione neuropatica che provoca un fortissimo dolore, simile a una scossa elettrica. Nonostante questo da stacanovista non ha mai saltato una giornata di lavoro. È stata lei stessa a parlare della malattia che l’ha colpita.

Dove seguire Cesara Buonamici: Instagram e Social

Curiosi vi state chiedendo se è possibile seguire Cesara Buonamici sui social. La risposta purtroppo è no!

La conduttrice infatti non è presente su Instagram e Facebook e i profili che si trovano nelle due piattaforme non sembrano appartenere a lei. Piuttosto si pensa a delle pagine gestite da suoi estimatori.

Carriera

Oggi è un simbolo per l’informazione nel nostro Paese come giornalista del TG5. Ma cosa conosciamo della carriera di Cesara Buonamici?

Dopo essersi laureata in medicina ha iniziato a lavorare per Tele Libera Firenze, emittente toscana verso la fine degli anni ’70. Durante gli studi però ha condotto TG, quiz e talk show dal titolo “Quattro chiacchiere con Cesara”.

Con il passare degli anni ha iniziato a scrivere articoli per la carta stampata, con l’esordio nel quotidiano La Città. La svolta avviene nel 1982 quando l’emittente toscana viene “assorbita” da Rete 4. Così ha avuto modo di lavorare per il canale che diverrà poi di Fininvest.

Diventata giornalista professionista nel 1987, Cesara Buonamici ha debuttato alla conduzione di Studio Aperto con Emilio Fede su Italia 1. Qualche anno più tardi, nel 1992 è tra i fondatori del TG5. Insieme a lei Enrico Mentana (neo direttore in quel periodo), Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun. Il 13 gennaio di quell’anno sono andati in onda per la prima volta con l’edizione del telegiornale.

Fino al 2000 ha condotto l’edizione del TG5 delle 13:00 insieme a Emilio Carelli, per poi occupare anche la fascia delle 20:00.

Ricordiamo anche che nel 2004 ad Alghero ha ricevuto il Premio nazionale Alghero Donna di letteratura e giornalismo. Nel 2018 è diventata poi vicedirettrice del TG5.

Cosa condurrà Cesara Buonamici? Nel 2023 la giornalista continua e continuerà la sua conduzione nel telegiornale di Canale 5. Ma sempre nel medesimo anno la ritroviamo opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Dopo questo incarico assumerà il ruolo di direttrice del TG5 ad personam.

I programmi con Cesara Buonamici

Nel corso della sua carriera Cesara Buonamici è non solo conduttrice del TG5 ma l’abbiamo vista intervenire anche in altre trasmissioni.

Pensiamo per esempio a Diario – Esperimento d’amore nel 2001, ma anche gli Speciali di Verissimo. È stata anche concorrente di Let’s Dance (unica trasmissione che l’ha vista in queste vesti). Poi pensiamo a Segreti e Delitti, così come vari Speciali del TG5.

Nel 2023 la troviamo tra i protagonisti del Grande Fratello. Cesara Buonamici, voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi ha il compito di essere opinionista.

I film e serie TV

Negli anni Cesara Buonamici ha avuto il piacere di prendere parte ad alcuni film e serie TV di successo come comparsa. Tra queste segnaliamo per esempio: Distretto di Polizia; R.I.S Roma – Delitti Imperfetti; Box Office 3D – Il film dei film; Matrimonio a Parigi.

Cesara Buonamici al Grande Fratello

Dopo diversi rumor anche per il 2024 i canali ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato Cesara Buonamici come opinionista. Al suo fianco Beatrice Luzzi.

La giornalista del TG5 è stata scelta per affiancare Alfonso Signorini alla conduzione. Dunque da parte della Buonamici sono attesi interventi e commenti a caldo.

In studio presente anche Rebecca Staffelli. A lei il compito di leggere i pensieri del web sui concorrenti nel corso della puntata. Ma a proposito di concorrenti. Chi ha deciso di varcare la Porta Rossa?

