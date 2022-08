Dott. Sergio Marlino: la chirurgia plastica per una nuova vita

Cambiare, rinascere è la richiesta più frequente fatta al dott. Sergio Marlino, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Ridare un segno di freschezza e di bellezza al proprio volto o al proprio seno, per molte donne è simbolo di rinascita, di una nuova vita.

Il dott. Sergio Marlino è opinion leader per alcune aziende nell’ambito della medicina estetica. Insieme a lui andremo ad approfondire le nuove metodologie utilizzate per i trattamenti del viso e del corpo.

Intervista al dott. Marlino

Dott. Marlino, quali sono i nuovi interventi per migliorare il viso?

“Per quanto riguarda la chirurgia del viso si stanno diffondendo molto le correzioni chirurgiche a livello della regione degli occhi e perioculare. In particolar modo l’intervento di ‘Cat Eye’ – letteralmente sguardo da gatto – è un intervento che oltre a ringiovanire lo sguardo mira a dargli una forma sexy orientale, che ricorda appunto gli occhi di un felino”.

Cosa si intende invece per “Vesuvio Lips”?

“Il termine ‘Vesuvio Lips’ o labbra Vesuvio è un appellativo partenopeo da me coniato durante una diretta Facebook, in cui veniva effettuato un filler alle labbra. Labbra Vesuvio si usa per identificare un risultato armonioso e molto voluminoso. Da un punto di vista estetico sono delle labbra caratterizzate da un incremento dell’altezza del vermiglio. Vale a dire, della parte rossa del labbro senza alcun aumento della proiezione, evitando così l’effetto papera. Nonostante il diffondersi delle Russian Lips, sono davvero tante le donne che si rivolgono a me per le labbra Vesuvio: un vero e proprio must have”.

Nuove tecniche di rinoplastica?

“Le attuali tecniche chirurgiche di rinoplastica permettono risultati sempre più precisi, e un recupero post-operatorio molto più rapido rispetto al passato, con una quasi assenza di lividi nei giorni successivi. Inoltre, non c’è più il fastidio che era dovuto ai tamponi nasali, in quanto oggi o non vengono usati o vengono sostituiti da morbide lamine di silicone”.

Ci può parlare del nuovo botox?

“L’ultimo botox immesso nel mercato italiano, prodotto da Galderma, si chiama Alluziance. Alluziance ha come innovazione l’essere già diluito, e questo ne permette un impiego più preciso e riproducibile. Inoltre, i primi studi dimostrano una più veloce rapidità di insorgenza dell’effetto rilassante circa quarantott’ore, e una maggior durata dei suoi benefici rispetto agli altri prodotti esistenti sul mercato”.

Gli interventi più in voga

Qual è l’intervento più richiesto?

“Le ultime statistiche elaborate dall’Osservatorio nazionale per l’anno 2020 dall’AICPE (Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica) confermano la mastoplastica additiva come procedura regina, con un numero di circa quasi 40.000 interventi l’anno, equivalenti al 16% delle procedure estetiche realizzate in Italia.

Una delle novità nell’ambito della chirurgia del seno è l’utilizzo della cosiddetta tecnica di mastoplastica ibrida o composita, che associa all’impianto di protesi mammarie il lipofilling, ossia l’impianto di tessuto adiposo prelevato da una sede donatrice del paziente stesso. I vantaggi di questo approccio combinato sono il poter utilizzare protesi di volume minore, avere una miglior copertura dell’impianto e avere volumi complessivi maggiori.

Nella mia pratica, impiego questa tecnica molto spesso per correggere le asimmetrie mammarie lievi o per ridurre lo spazio di clivaggio. Lo spazio di clivaggio, che è lo spazio tra i due seni, viene definito in maniera molto precisa con il lipofilling. Uno spazio di clivaggio stretto è una delle caratteristiche dei seni da me operati, e che spesso spinge le pazienti a rivolgersi al mio studio”.

Uomini e chirurgia estetica

Gli uomini approcciano alla chirurgia estetica?

“Gli uomini che si avvicinano alla chirurgia e alla medicina estetica stanno aumentando. Ma rimane comunque una percentuale molto bassa, soprattutto nel Sud Italia. Il sesso maschile richiede soprattutto interventi di correzione del naso, sia di tipo chirurgico sia di tipo non chirurgico, mediante la tecnica del ‘rinofiller’ che consente la correzione della piramide nasale mediante infiltrazione di micro-gocce di acido ialuronico.

Un altro Intervento molto richiesto dal genere maschile è la correzione delle borse palpebrali e dell’occhio incappucciato, con l’intervento di blefaroplastica chirurgica, unico valido quando si hanno questo tipo di problematiche”.

Il lifting è ancora richiesto?

“Gli interventi di lifting chirurgico in Italia sono meno diffusi rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti per esempio. Ma negli ultimi anni sta aumentando la richiesta. Non solo nelle pazienti più avanti con gli anni che vogliono ringiovanire, ma anche in giovani donne che vogliono avere un viso più sensuale e attraente”.

a cura di Valentina Gemelli

Novella 2000 © riproduzione riservata.