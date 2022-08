1 Le anticipazioni di Uomini e Donne

Il 19 settembre su Canale 5 torna il consueto appuntamento con Uomini e Donne e arrivano le prime anticipazioni. Nella giornata di ieri si sono tenute le registrazioni del Trono Over e del Trono Classico che, anche in questa stagione, saranno uniti. Come riferisce UominieDonneClassicoeOver gli occhi erano tutti puntati sulla presentazione delle nuove troniste Lavinia e Federica, come vedremo, ma ad aprire il dating show sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L’opinionista di Uomini e Donne ha fatto alcune battute sulla dama torinese. Questo perché nel corso dell’estate è spesso emerso che Gemma si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia estatica. In realtà nulla di questo sembra essere avvenuto e Tina ha punzecchiato la Galgani, sottolineando come probabilmente il chirurgo fosse in ferie.

Sempre sul fronte Gemma, per lei a Uomini e Donne è arrivato un nuovo corteggiatore. Si chiama Didier e arriva da Lugano. La dama ha anche deciso di mandare via il cavaliere Giovanni. Si sono sentiti la scorsa estate ma tra loro non sembra mai essere scattata la scintilla.

Le anticipazioni di Uomini e Donne riferiscono ancora la presenza di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo lo scontro avvenuto al termine della passata stagione, i due si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia per il secondo round. Il tutto pare si sia scatenato a causa di Riccardo che nel corso dell’estate avrebbe fatto qualche tentativo per cercare Ida.

Le anticipazioni – Uomini e Donne

Tra le altre news, la pagina fa sapere che Catia è stata confermata come dama del Trono Over, insieme a Pinuccia, Daniela e Giovanna. Tra i cavalieri ritroveremo i due Alessandro, ma anche Armando. Biagio, invece, non era presente come vedremo nella rettifica presente negli screen della pagina successiva. A proposito di Pinuccia e Alessandro, Maria De Filippi a Uomini e Donne ha avuto modo di parlare con loro del concerto di Vasco Rossi a cui hanno partecipato. Durante la conversazione Tina non ha risparmiato qualche critica alla dama.

Continua per leggere le altre anticipazioni di Uomini e Donne. Scopriamo chi è la coppia che ha lasciato il programma…