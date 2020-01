Dove vedere il Grande Fratello Vip 4? Dirette, daytime, streaming e social

Ecco tutte le informazioni su dove vedere il Grande Fratello Vip 4, dalle dirette, al daytime, allo streaming, ai social.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 4: la prima serata di Canale 5 e le repliche

Mancano ormai solamente poche ore al debutto ufficiale del Grande Fratello Vip 4, e finalmente tutto è pronto per la partenza della nuova edizione del reality. Alla conduzione, come sappiamo, Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Pupo e Wanda Nara, nelle vesti di opinionisti. Ben 19 (+2) i concorrenti che entreranno all’interno della casa più spiata d’Italia, e che si metteranno alla prova con questa nuova sfida. Il pubblico nel mentre attende con ansia di scoprire cosa accadrà e come i concorrenti si relazioneranno al gioco.

Tuttavia i telespettatori si stanno già chiedendo dove vedere il Grande Fratello Vip 4, e noi vi diamo tutte le informazioni in merito. Come sempre le puntate in diretta del reality andranno in onda in prima serata su Canale 5, alle 21.20 circa. Tuttavia per le prime settimane la programmazione non sarà ben stabile. Come sappiamo, infatti, la vera novità di quest’anno è il doppio appuntamento settimanale.

Nonostante la prima puntata sia fissata per mercoledì 8 gennaio, i giorni di messa in onda del reality saranno il lunedì e il venerdì. Solo dalla terza settimana in poi, però, la programmazione prenderà una posizione stabile. Questo il calendario delle prime cinque puntate del Grande Fratello Vip 4:

Prima puntata: mercoledì 8 gennaio

Seconda puntata: venerdì 10 gennaio

Terza puntata: venerdì 17 gennaio

Quarta puntata: lunedì 20 gennaio

Quinta puntata: venerdì 24 gennaio

Dopo la quinta puntata la programmazione seguirà il doppio appuntamento settimanale, fissato al lunedì e al venerdì, ad eccezione della settimana in cui andrà in onda il Festival di Sanremo. Il Grande Fratello Vip 4 verrà trasmesso lunedì 3 febbraio, per poi tornare il lunedì successivo, il 10.

Tuttavia chiunque non riesca a seguire le puntate in diretta su Canale 5 può approfittare di un’occasione unica. Come da tradizione, infatti, La5 (canale 30 del digitale terrestre) trasmetterà sulla sua rete le repliche della trasmissione il giorno dopo la messa in onda televisiva ufficiale, a partire dalle 21.00.

Daytime e diretta: tutti gli appuntamenti con la striscia quotidiana

Oltre alla prima serata ci sono anche altri modi per poter seguire il reality con costanza e non perdere neanche un istante di ciò che avviene all’interno della casa. Scopriamo come e dove vedere il Grande Fratello Vip 4 sulle diverse reti Mediaset. Di seguito tutti gli appuntamenti con i daytime e la diretta:

Canale 5 oltre alla prima serata, offre come sempre la striscia quotidiana al pubblico. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 16:05 alle 16:20 .

oltre alla prima serata, offre come sempre la al pubblico. L’appuntamento è dal al dalle alle . Italia 1 offre invece una doppia striscia quotidiana . Il daytime andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 18:20 . Il sabato e la domenica , invece, l’appuntamento è fissato dalle 13:00 alle 13:15 , con un riassunto generale della settimana.

offre invece una . Il andrà in onda dal al dalle alle . Il e la , invece, l’appuntamento è fissato dalle alle , con un riassunto generale della settimana. La5 offre invece ben tre spazi dedicati al Grande Fratello Vip 4 . Le strisce quotidiane in diretta andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e alle 19:30 , e il sabato e la domenica alle 14.00 e alle 19.00 . Per di più la rete offre anche una diretta notturna , a partire dalle 24.30 , oltre alle repliche delle prime serate già citate.

offre invece ben tre spazi dedicati al . Le andranno in onda dal al alle e alle , e il e la alle e alle . Per di più la rete offre anche una , a partire dalle , oltre alle repliche delle prime serate già citate. Mediaset Extra, infine, come ogni anno sarà dedicato alla diretta dalla casa, della durata di ben 21 ore. La live inizierà infatti dalle 09.00 del mattino, per concludersi alle 06.00 del mattino successivo.

Scopriamo ora come seguire il Grande Fratello Vip 4 in streaming.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 4 in streaming

Gli appuntamenti daytime, le dirette e le prime serate non sono le uniche opzioni per poter seguire il Grande Fratello Vip 4. Come ogni anno, infatti, ci sarà anche la possibilità di rimanere connessi con il reality grazie ai contenuti streaming. Prima tra tutti c’è la possibilità di accedere ai contenuti della piattaforma online Mediaset Play, sulla quale non sono verranno caricare le puntate in prima serata di Canale 5, ma anche le diverse strisce quotidiane. Questo per permettere ai fan della trasmissione di non perdere neanche un istante del reality, e di rimanere sempre aggiornati su ciò che accade.

Ma non è tutto. Ad essere disponibile è anche il sito ufficiale del Grande Fratello Vip 4, grazie al quale si potranno leggere tutte le novità riguardo i concorrenti e riguardo il programma stesso. Come se non bastasse sul portale verranno caricate in streaming anche dei contenuti esclusivi, tra le quali fotogallery, e clip inedite. Da segnalare le interviste-quiz ad Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo, i confessionali mai andati in onda in tv e il format “Obbligo o Verità”. Per di più ogni settimana, il concorrente eliminato sarà protagonista di un’intervista insolita, in cui sarà costretto a scegliere tra domande scomode e penitenze imbarazzanti.

Sempre tramite il sito ufficiale sarà possibile seguire la diretta dalla casa, grazie a due regie. La prima collegata in tempo reale, mentre la seconda collegata su un canale “+1”, grazie al quale gli utenti potranno tornare indietro di un’ora sulla regia principale. Non mancherà inoltre il Live Blogging, ovvero una cronaca dettagliata di quello che accade in puntata e day-by-day.

Infine, c’è anche l’opportunità di seguire la trasmissione sui social. Ma scopriamo di più in merito.

Dove vedere il Grande Fratello Vip 4 sui social

Altra grande opportunità per rimanere sintonizzati col Grande Fratello Vip 4 sono i social ufficiali del reality. Come sempre gli account attivi e disponibili solo quelli di Facebook, Twitter e Instagram, attraverso i quali verranno caricato i momenti più salienti del programma.

Ma non solo. Tramite i social sarà infatti possibile anche interagire con la trasmissione stessa, commentando tutti gli avvenimenti che saranno postati in tempo reale. Non mancheranno anche contenuti inediti, backstage, interviste e tutte le news riguardo i concorrenti. Attivo anche l’hashtag ufficiale: #GFVIP!

Non resta che attendere, dunque, l’arrivo ufficiale del Grande Fratello Vip 4 per scoprire quali emozioni ci riserverà quest’anno il reality. Appuntamento con la prima puntata a mercoledì 8 gennaio!

Novella 2000 © riproduzione riservata.