Tutte le news su Primo Appuntamento, programma di Real Time giunto alla quarta stagione: quando inizia, le puntate, il conduttore, lo streaming e video.

Primo appuntamento quando inizia?

A Settembre ha preso ufficialmente il via la nuova stagione televisiva dei palinsesti delle principali reti televisive. Tra i canali che spiccano maggiormente vi è senza dubbio anche Real Time, che da anni ormai sforna programmi con un seguito importante, da Matrimonio a prima vista a Cortesia per gli ospiti o ancora 4 ristoranti e Bake Off Italia.

Insomma il canale mette a disposizione una vasta gamma di trasmissioni d’intrattenimento per tutte le fasce d’età. Tra i più attesi e amati c’è anche Primo Appuntamento, terminato nel mese di Maggio 2019.

Il programma di Real Time sappiamo finalmente quando inizia. Come già preannunciato sarebbero bastati i primi mesi del 2020 per rivedere la trasmissione nel piccolo schermo. E così sarà, perché partirà ufficialmente il 7 gennaio alle 21:10!

Quante puntate ci attenderanno?

Le puntate di Primo appuntamento

La scorsa stagione di Primo Appuntamento è stata caratterizzata, in totale, da 10 puntate, dal 19 Marzo al il 14 Maggio.

Visto l’enorme successo anche le puntate potrebbero essere nuovamente 10, o chissà magari qualcosa in più.

La trasmissione, basata sul format inglese First Dates, prevede in ogni puntata l’incontro tra due persone che non si sono mai viste. Entrambe devono essere single di sesso opposto o dello stesso, in base ovviamente all’orientamento sessuale dei protagonisti.

Questi entrano in un ristorante e accompagnati dal maître raggiungono il tavolo prenotato dove si effettua una cena in cui i due hanno modo di conoscersi e capire se intraprendere o meno una relazione. Poco dopo l’appuntamento i protagonisti entrano nel confessionale dove dovranno essere estremante sinceri e confidare cosa pensano l’uno dell’altro. E’ previsto poi un secondo confessionale dove in coppia esprimono la scelta finale che prevede rivedersi per una seconda uscita oppure prendere ognuno la propria strada.

Stando però a quanto si apprende dal sito sembrano esserci importanti novità. Ecco quanto riportato da Real Time:

“Nella quarta stagione lo show raddoppia le puntate, alternando situazioni più comedy e altre che invitano a riflettere. Flavio Montrucchio assisterà tanto a incontri più “tradizionali” quanto a incontri più “straordinari”, quelli di persone con un vissuto difficile che però non rinunciano all’anima gemella. E poi “cene doppie”, con amici o familiari, o cene al “bivio”, in cui sarà necessario scegliere il proprio commensale tra due pretendenti. Molte le sorprese in questa stagione, tra cui la presenza di Fulvio, uno dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia, alcuni graditi ritorni e forse una promessa di matrimonio…”

Di seguito alcune news per quel che riguarda il conduttore…

Conduttore e maître

Il primo conduttore di Primo Appuntamento è stato Valerio Capriotti (attuale maître). Ha grandi esperienze alle spalle in campo culinatio. Ha lavorato per quattro anni al Ristorante Duomo di Ragusa Ibla, guidato dal famoso chef, Ciccio Sultano.

Nella seconda stagione, andata in onda lo scorso anno, abbiamo visto rivestire questo ruolo al comico, Gabriele Corsi, che vedevamo solitamente seduto al bancone del bar ad osservare le coppie.

Dalla terza, a sostituirlo è Flavio Montrucchio, che è stato ampiamente confermato anche per la quarta. Amato al Grande Fratello, si è fatto largo nel mondo dello spettacolo diventando un apprezzato attore di fiction, ora lo vediamo invece nelle vesti di conduttore. Insieme a Flavio Montrucchio una brigata rinnovata con il maître stellato Alessandro Pipero.

Vediamo di seguito come è possibile partecipare ai casting…

Casting ecco come partecipare

Ovviamente per partecipare a Primo Appuntamento è necessario iscriversi ai casting.

Precisiamo che è necessario essere maggiorenni e iscriversi nella sezione apposita del sito di Real Time.

Primo Appuntamento: streaming e video

Dalla terza stagione Primo appuntamento va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre e 160 e 161 di Sky) ogni martedì dalle 21:10 per circa un’ora. Di solito la prima puntata prevede un secondo episodio.

In attesa di scoprire quando inizia il programma, quasi sicuramente il canale di collocazione sarà il medesimo così come potrebbe essere riconfermato anche il martedì come giorno di messa in onda.

Chi non si trovasse a casa, ma dispone di una buona connessione internet, può consultare il sito di DPlay per vedere la puntata in streaming così come i video con i momenti salienti.

Tra l’altro possibile rivedere tutte le puntate e i vari video del programma grazie alla piattaforma di Dplay. L’inserimento dei vari episodi è puntuale e poco dopo la messa in onda. Aprendo ogni video trovate anche una descrizione con i protagonisti di ogni puntata. Sempre dal medesimo sito potete recuperare anche le puntate delle stagioni precedenti, per non perdervi nulla del programma di Real Time.

Per coloro che sono invece iscritti a DPlay Plus dal 31 dicembre è già possibile vedere le nuove puntate in anteprima.

Primo appuntamento è pronto a tornare e chissà quante storie avrà da raccontarci.

