Paura al concerto di Dua Lipa

Grande paura in queste ore al concerto di Dua Lipa! Come ben sappiamo negli ultimi mesi la pop star sta girando il mondo intero col suo Future Nostalgia Tour, che lo scorso maggio è arrivato anche nel nostro paese con tre concerti evento. In questi giorni la cantante, dopo aver lasciato senza fiato l’Europa, è tornata oltreoceano per esibirsi in Canada. Tuttavia proprio durante lo show di Toronto è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti sconvolti. Verso la fine del concerto di Dua infatti sono stati fatti scoppiare alcuni fuochi d’artificio all’interno dell’arena da persone che sono riusciti ad eludere i rigidi controlli di sicurezza e che hanno messo in pericolo tutti i presenti.

Tre sembrerebbero essere i feriti, ma tuttavia le loro condizioni non sarebbero gravi. Attualmente le autorità stanno collaborando con i responsabili della sicurezza per cercare di capire in che modo i fuochi d’artificio sono riusciti a entrare all’interno della struttura. Pare però che grazie alle telecamere di sicurezza in breve tempo si dovrebbe risalire all’identità delle persone coinvolte.

Sui social intanto Dua Lipa è già intervenuta per commentare l’accaduto. La pop star, rimasta a sua volta sconvolta, ha manifestato il suo dispiacere per coloro che non si sono sentiti protetti e al sicuro. Queste le sue dichiarazioni:

“Ieri sera durante il mio set a Toronto, sono esplosi fuochi d’artificio non autorizzati tra la folla. Creare uno spazio sicuro e inclusivo ai miei spettacoli è sempre la mia prima priorità ed io e il mio team siamo scioccati e confusi dall’evento come lo siete voi. È in corso un’indagine sull’evento e tutte le persone coinvolte stanno lavorando duramente per scoprire come si è verificato quest’incidente. Dare vita a questo spettacolo per i loro fan è stata un’esperienza fantastica e sono così profondamente dispiaciuta per chiunque abbia avuto paura, si sia sentito insicuro o il cui godimento dello spettacolo sia stato influenzato in qualche modo da quanto accaduto. Vi mando tutto il mio amore, Dua”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.