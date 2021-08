L’immagine di Due Lipa da bambina

In queste ore è tornata a girare in rete una foto di Dua Lipa da bambina. L’avete mai vista la popstar quando era molto piccola? Se la risposta è no allora questa è l’occasione giusta. Qui sotto, infatti, potete trovare l’immagine che aveva messo lei stessa su Instagram qualche tempo fa. La possiamo vedere, quindi, mentre prova a utilizzare un lucidalabbra. Lo scatto è stato oggetto di critiche in passato. Rivediamo i motivi.

La ragione degli attacchi riguarda il fatto che alcuni utenti l’hanno incolpata di utilizzare Photoshop per modificarsi le labbra e renderle più carnose. Questo il commento della cantante, come riporta anche il sito HeatWorld: “A tutte le persone che dicono che ho usato Photoshop per modificare la mia foto da bambina per farle sembrare più grandi, siete pazzi! Non ci credo che mi devo difendere. Voi ragazzi siete dr****i.”

All’epoca sono stati in molti coloro che l’hanno difesa: “Immagina le persone a cui importa di com’erano le tue labbra da piccola” oppure “Ti amiamo nonostante tutto. Non devi darci nessuna spiegazione. Loro hanno dei seri problemi“. A parte questi inconvenienti, in tantissimi hanno espresso la propria stima nei confronti di Dua Lipa. Oggi è una star internazionale, conosciuta in tutto il mondo. Nella sua carriera, ancora breve, ha pubblicato diversi singoli di successo. Possiamo, per esempio, citare “New Rules“, “IDGAF“, “One Kiss“, “Physical” “We’re Good” e tantissimi altri ancora.

Ricordiamo, inoltre, che la cantante è stata ospite di vari programmi televisivi in giro per il mondo. Tra questi anche il Festival di Sanremo nel 2020. Al momento, purtroppo, non abbiamo notizia sul suo futuro album. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Continuate a seguirci per tante altre news.