1 La stoccata di Sophie a Matteo Ranieri

Dopo il trono a Uomini e Donne Sophie Codegoni è stata selezionata da Alfonso Signorini come nuova concorrente dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, oltre a dichiarare di non vedere l’ora di partecipare al reality, ha avuto modo di affrontare svariati argomenti, dal suo percorso nel dating show ai pettegolezzi sui presunti ex. Ma partiamo per ordine.

Sophie Codegoni ha definito «stupenda» l’esperienza fatta a Uomini e Donne. C’è da dire, però, che con la sua scelta Matteo Ranieri non è andata avanti per troppo tempo. La loro conoscenza, infatti, si è interrotta sul nascere. Queste le parole raccolte da Il Vicolo delle News: «Anche se, finito il programma, la storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane: poi mi sono ritrovata piu single di prima», ha raccontato.

A Sophie Codegoni è stato chiesto anche perché tra lei e Matteo è finita. Da qui la stoccata alla sua ex scelta:

«Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo.»

Visto l’imminente ingresso nella Casa del GF Vip, a Sophie Codegoni hanno domandato come reagirebbe se si trovasse tra i concorrenti proprio Matteo Ranieri: «Entro per mia sfida personale, ma non mi pongo limiti.» A proposito di ex e presunti, Sophie ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Nicolò Zaniolo e Fabrizio Corona…