Due ricette con Alici Rizzoli: spaghetti con burrata e fantasia di crostini

Due ricette speciali preparate per i lettori di Novella Cucina con diversi tipi di Alici Rizzoli: ecco gli ingredienti e il procedimento

Massimo Rizzoli, a capo dell’omonima azienda produttrice di Alici, ci tiene a sottolinearlo: “Il nostro segreto? Nulla è cambiato da più di cento anni”. Ecco due ricette pensate per i lettori di Novella Cucina con Alici Rizzoli.

Spaghetti con alici, salsa piccante, burrata, pomodorini e olive

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di spaghetti

Un vasetto da 90 g di Alici in salsa piccante

3 cucchiai di olio EVO

pomodorini ciliegino

una burrata

olive nere

origano q.b.

Procedimento:

Versate in una casseruola l’olio, la Salsa delle alici e il pesce a pezzetti. Scaldate a fuoco lento per qualche minuto. Aggiungete i pomodorini e le olive. Portate a ebollizione l’acqua di cottura, salate e cuocete la pasta. Scolate gli spaghetti, passateli in casseruola e mantecate con il condimento. Aggiungete burrata e origano a crudo.

Crostini con alici fresche dolci

Ingredienti:

crema di formaggio

avocado

Alice del Cantabrico Fresche Rizzoli a bassa salatura

pomodorino giallo

semi di papavero

Tagliate una fetta di pan carré dividendolo in triangoli e a

vostro piacere. Adagiate una quenelle di formaggio fuso e cospargetela di semi di papavero a vostro piacimento. Prendete una confezione di Alici del Mar Cantabrico a bassa salatura Rizzoli Emanuelli, e adagiate un carnoso filetto sopra il formaggio. Guarnite con uno spicchio di avocado e un pomodoro pachino giallo.

Le Dolci Rizzoli sono alici fresche con il 25% di sale in meno e le trovi solo a Banco Frigo.

