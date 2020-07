1 Su Rai 1 torna Antonella Clerici con ‘È sempre mezzogiorno’: ecco tutti i dettagli sul nuovo programma

La chiusura de La prova del cuoco dopo 20 anni dalla sua messa in onda ha lasciato sorpreso non di poco il pubblico. I telespettatori potranno tornare a sorridere poiché è in arrivo un nuovo programma su cui Rai 1 ha deciso di puntare. Si chiama È sempre mezzogiorno (La casa nel bosco inizialmente) e vedrà al timone di conduzione Antonella Clerici.

Lo show prenderà il via il 7 settembre (dal lunedì al venerdì) sul primo canale della rete di Viale Mazzini. La fascia d’orario prevista per la trasmissione è appunto dalle 12:00 alle 13:30, quando poi lascerà lo spazio al TG1. Ma di cosa si occuperà il nuovo format condotto da Antonella Clerici? Ecco quanto si apprende dal profilo della presentatrice dopo la presentazione dei palinsesti del direttore Stefano Coletta:

“È sempre mezzogiorno è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, tra cui diversi vip. Si giocherà con il pubblico da casa e per la prima volta si ‘porterà’ la natura in studio, grazie ad uno stile contemporaneo dal grande impatto visivo”.

Si legge ancora in merito a È sempre mezzogiorno:

“Un muro di led a forma di emiciclo metterà la conduttrice non solo in contatto con il pubblico e i suoi ospiti, ma anche con il suo amato bosco, quello che circonda la sua tenuta in campagna ad Arquata Scrivia. Alla frase rituale di Antonella ‘vediamo cosa succede nel bosco’, il muro di led mostrerà le immagini più suggestive, curiose e poetiche della vita nel bosco che circonda la tenuta di campagna”.

Ma non solo. Scopriamo tutte le altre curiosità e dettagli su È sempre mezzogiorno, il programma che rivedrà il ritorno di Antonella Clerici su Rai 1.