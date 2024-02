Gossip

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

In queste ore Ed Westwick, celebre volto di Chuck Bass in Gossip Girl, ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna Amy Jackson. L’attore e la modella dunque a breve convoleranno a nozze.

Fiori d’arancio per Ed Westwick

Sono trascorsi più di 15 anni da quando Ed Westwick per la prima volta ha vestito i panni di Chuck Bass, iconico protagonista della serie cult Gossip Girl. Per ben 6 stagioni l’attore ha dato vita a uno dei personaggi più amati della storia della tv americana, entrando nel cuore del grande pubblico a livello mondiale. Proprio in queste ore Westwick è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via di una notizia che sta facendo discutere il web intero. Ed infatti sta per sposare la sua compagna Amy Jackson e non è mancata una romanticissima proposta di matrimonio.

Come in molti sapranno, i due si sono conosciuti nel dicembre del 2021, in occasione del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita. Fin dal primo momento tra l’attore, reduce dalla relazione con Tamara Francesconi, e la modella è scattata la scintilla e da quel momento non si sono più lasciati.

Poche ore fa così Ed Westwick ha stupito la sua compagna con una bellissima proposta di matrimonio ad alta quota. L’ex volto di Gossip Girl ha infatti portato Amy Jackson su un ponte di ferro a Gstaad, in Svizzera, e si è così inginocchiato chiedendo la mano alla sua fidanzata. A quel punto la modella, visibilmente emozionata, ha risposto di sì. Le foto del momento sono state anche condivise sui social della coppia e non sono tardati ad arrivare i commenti entusiasti di tutti i fan.

Fiori d’arancio dunque per Ed e Amy, che nei mesi a venire diventeranno marito e moglie. A Westwick e alla Jackson facciamo i nostri più sinceri auguri.