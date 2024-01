Spettacolo

Vincenzo Chianese | 2 Gennaio 2024

A distanza di diversi anni dall’inizio della loro storia d’amore, Salvatore Esposito in queste ore ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna Paola Rossi. L’attore, durante un viaggio a New York, ha sorpreso la sua fidanzata, portandola sulla celebre pista di pattinaggio del Rockefeller Center.

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sposano

Sono ormai circa 10 anni che Salvatore Esposito è entrato nel cuore del grande pubblico. Come è ben noto infatti l’attore ha raggiunto la vera popolarità grazie alla fortunata partecipazione in Gomorra – La Serie, dove ha vestito i panni dell’iconico Gennaro Savastano. Non tutti sanno però che proprio durante le riprese dello show, Salvatore ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Paola Rossi, con la quale è ormai impegnato da diversi anni. All’epoca proprio la compagna dell’attore si trovava a Madrid in Erasmus e così per i primi tempi la coppia si messaggiava su Facebook. In seguito c’è stato il primo incontro e da quel momento non si sono più lasciati. Solo nelle ultime ore così è arrivata una lieta notizia, che sta già facendo discutere il web.

Con un post sui social, Esposito ha annunciato che a breve sposerà la Rossi. Ma non solo. Lex protagonista di Gomorra ha infatti postato sui suoi profili il video del momento della meravigliosa proposta di matrimonio, che ha emozionato tutto il web.

Salvatore Esposito ha sorpreso Paola Rossi sulla pista di ghiaccio del Rockefeller Center di New York, al cospetto degli splendidi addobbi natalizi e del celebre albero. L’attore si è dunque inginocchiato e ha chiesto la mano della sua compagna, che a quel punto commossa ha risposto di sì.

Fiori d’arancio per Salvatore e Paola che nei mesi a venire convoleranno a nozze. Non resta dunque che fare tantissimi auguri a questa bellissima coppia e attendere il giorno del matrimonio.