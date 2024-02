È amore tra un ex corteggiatore di Nicole Santinelli e un’ex corteggiatrice di Luca Daffrè (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2024

Uomini e donne

Federica Proia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha confermato la relazione con Carlo Alberto Mancini (ex di Nicole Santinelli).

A diversi mesi di distanza dalla fine della relazione con Nicole Santinelli l’ex corteggiatore Carlo Alberto Mancini si è fidanzato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Proia.

La fidanzata di Carlo Alberto Mancini dopo Nicole Santinelli

Carlo Alberto Mancini ha ormai voltato pagina dopo aver chiuso la sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli. Loro si erano conosciuto all’interno del dating show e sembravano molto innamorati, ma non molto tempo dopo essere usciti insieme si sono lasciati.

Adesso l’ex corteggiatore ha ritrovato la felicità con Federica Proia e forse molti di voi se la ricorderanno per essere stata una corteggiatrice di Luca Daffrè. Tutti i fan sono molto contenti, ma una segnalazione ha causato un piccolo problema: qualcuno sul web l’ha accusato di averla conosciuta quando già stava partecipando al programma. Ed è per questo, in base alle accuse, che la relazione con Nicole sarebbe terminata.

Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, con la nuova fidanzata Federica Proia

Di lì a poco Carlo Alberto Mancini, ex di Nicole Santinelli, ha risposto a tutte queste voci di corridoio smentendo categoricamente e spiegando di essere andato avanti, di provare finalmente felicità:

“Ciao ragazzi. Dopo diverso tempo ho cambiato vita. Mi sono trasferito a Roma, ho aperto un’attività e ho conosciuto una persona che mi rende felice. Non l’ho conosciuta durante il programma per ovvi motivi. Ma dopo qualche settimana che mi sono trasferito qui.

Io nelle relazioni ci metto sempre il cuore. Mi espongo alla delusione ed è quello che è successo. Sono stato male per diverso tempo, seriamente. Però non ci si può chiudere in se stessi perché la vita continua e quindi ho scelto di rialzarmi. Ho voltato pagina, adesso sono felice e vi ringrazio per le belle parole”.

La relazione tra Carlo Alberto Mancini e Federica Proia, quindi, ha avuto inizio dopo Uomini e Donne e Nicole Santinelli. Del resto non ci sono motivi che possano far credere che le cose siano andate in maniera diversa. Non ci resta che augurare ai due innamorati una lunga vita insieme.